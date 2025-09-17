Logo

Марко Арнаутовић се дирљивим ријечима опростио од Дејана Миловановића

Извор:

Телеграф

17.09.2025

11:59

Коментари:

0
Марко Арнаутовић се дирљивим ријечима опростио од Дејана Миловановића
Фото: Таnjug

Фудбалски свијет у Србији остао је завијен у црно, након вијести да је чувени фудбалер Црвене звезде, Дејан Миловановић преминуо у 42. години.

Трагичан догађај десио се на терену ФК Звездара, током утакмице ветерана поменутог клуба и ПКБ-а у лиги ветерана, када се Миловановић срушио послије једног прекида, и остао без свијести.

Опроштајне поруке стижу са свих страна, а од Миловановића се опростио и нападач Црвене звезде, Марко Арнаутовић, који је оставио дирљиву поруку.

Par, ljubav

Занимљивости

Ево када хороскопски знакови проналазе своју сродну душу

- Нека почиваш у власти - написао је Арнаутовић уз фотографију трагично преминулог Миловановића.

Подсјећања ради, Миловановић је оставио велики траг у дресу Црвене звезде, а навијачи га посебно памте по головима Кјеву и Партизану.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Marko Arnautović

Дејан Миловановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

3 ч

0
Познат термин сахране Адне Ровчанин

Хроника

Познат термин сахране Адне Ровчанин

4 ч

0
Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

Хроника

Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

4 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Друштво

Какво нас вријеме очекује током првих дана јесени?

4 ч

0

Више из рубрике

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

Фудбал

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

4 ч

0
Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

Фудбал

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

4 ч

0
Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

Фудбал

Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

16 ч

0
Судбина се сурово поиграла: Дејан Миловановић умро на исти начин као и његов отац

Фудбал

Судбина се сурово поиграла: Дејан Миловановић умро на исти начин као и његов отац

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

15

09

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner