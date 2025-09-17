Марко Арнаутовић се дирљивим ријечима опростио од Дејана Миловановића

Извор:
Телеграф
17.09.2025
11:59
Коментари:0
Фудбалски свијет у Србији остао је завијен у црно, након вијести да је чувени фудбалер Црвене звезде, Дејан Миловановић преминуо у 42. години.
Трагичан догађај десио се на терену ФК Звездара, током утакмице ветерана поменутог клуба и ПКБ-а у лиги ветерана, када се Миловановић срушио послије једног прекида, и остао без свијести.
Опроштајне поруке стижу са свих страна, а од Миловановића се опростио и нападач Црвене звезде, Марко Арнаутовић, који је оставио дирљиву поруку.

- Нека почиваш у власти - написао је Арнаутовић уз фотографију трагично преминулог Миловановића.
Подсјећања ради, Миловановић је оставио велики траг у дресу Црвене звезде, а навијачи га посебно памте по головима Кјеву и Партизану.
(телеграф)
