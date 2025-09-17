Познат термин сахране Адне Ровчанин

Извор:
Аваз
17.09.2025
11:39
Вијест о смрти Адне Ровчанин-Омербеговић (1999) изненадила је цијело Сарајево.
Она је преминула свега два дана након вјенчања, а управо најсретнији дан се претворио у трагедију.
Према ријечима породице и пријатеља, Адни је након свадбеног весеља нагло позлило, те је хитно пребачена на КЦУС Сарајево, гдје је преминула у понедјељак, 15. септембра, у 26. години живота.
Сахрана ће се обавити данас, 17. септембра 2025. године, у 14:30 сати на Градском гробљу Баре.
Тевхид ће се проучити истог дана у исто вријеме у џамији Кобиља Глава.
Адна се бавила козметиком и имала свој салон у Сарајеву, а пријатељи је описују као вриједну, насмијану и увијек ведру дјевојку.
