Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

Сарајево је завијено у црно након вијести да је у понедјељак, 15. септембра 2025. године, на бољи свијет преселила Адна Ровчанин-Омербеговић.
Имала је само 26 година, а њена смрт догодила се свега два дана након што је упловила у брачне воде.
Адна и њен супруг Фарис вјенчали су се у суботу, 13. септембра, у сарајевском хотелу Холливуд на Илиџи.
Ноћ која је требала бити најљепши почетак њиховог заједничког живота претворила се у трагедију.
Према ријечима породице, Адни је након весеља изненада позлило. Хитно је пребачена на КЦУС, гдје је два дана била у коми.
Упркос борби љекара, Адна је преминула у понедјељак.
Према незваничним информацијама, сумња се да је ријеч о потресу мозга, пише "Ексклузива.ба".
