Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

Адна Ровчанин - инфлуенсерка преминула два дана након свог вјенчања
Сарајево је завијено у црно након вијести да је у понедјељак, 15. септембра 2025. године, на бољи свијет преселила Адна Ровчанин-Омербеговић.

Имала је само 26 година, а њена смрт догодила се свега два дана након што је упловила у брачне воде.

Вјенчање претворено у трагедију

Адна и њен супруг Фарис вјенчали су се у суботу, 13. септембра, у сарајевском хотелу Холливуд на Илиџи.

Ноћ која је требала бити најљепши почетак њиховог заједничког живота претворила се у трагедију.

Према ријечима породице, Адни је након весеља изненада позлило. Хитно је пребачена на КЦУС, гдје је два дана била у коми.

Упркос борби љекара, Адна је преминула у понедјељак.

Према незваничним информацијама, сумња се да је ријеч о потресу мозга, пише "Ексклузива.ба".

