Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас

Извор:

Спутник Србија

17.09.2025

11:31

Коментари:

0
Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас
Фото: Pixabay

Милиони домаћинстава у Њемачкој не могу да плате рачуне за струју и гас. Око 4,2 милиона људи је прошле године, према сопственим наводима, каснило са плаћањем.

То је, према прорачунима Савезног завода за статистику, пет одсто становништва. Тај удио је био нешто нижи него годину дана раније, када је износио 5,4 одсто, преносе немачки медији.

Подстанари чешће имају неплаћене рачуне за комуналне услуге.

liga sampiona pixabay

Фудбал

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

Током ове године дошло је до извјесног олакшања када су у питању цијене енергије за домаћинства.

У августу су потрошачи за струју, гас, лож уље, даљинско грејање или чврста горива попут дрвета и угља плаћали 2,3 одсто мање него годину раније.

Међутим, цијене енергије су и даље релативно високе, пошто су посебно 2022, послије почетка украјинског сукоба, нагло порасле.

Високи рачуни за струју или гас нису једино оптерећење за домаћинства. Многима новац није довољан ни за неочекиване трошкове веће од 1.250 евра.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Западне земље сматрају да су изнад других

Скоро трећина, односно 32,2 одсто становништва у Немачкој, живјела је 2024. у домаћинствима која такве издатке, као што су поправка или замјена покварених кућних апарата, нису могла да покрију из сопствених средстава, пише Спутњик.

Њемачка

struja

