Пуцњава код средње школе, има мртвих

17.09.2025

Пуцњава код средње школе, има мртвих
Фото: Танјуг/АП

У пуцњави у близини средње школе "Линколн" у савезној америчкој држави Илионис, нападач је убио троје људи, а потом извршио самоубиство, саопштила је данас полиција.

Осумњичени је испалио хице из пушке на возило у близини средње школе "Линколн" у граду Бервин јуче око 16.05 часова, преноси Њузвик.

64569abd5476b policija srbija

Хроника

Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

Командант одјељења полиције Бервина, Мајкл Фелоуз, рекао је да је инцидент "изгледа повезан са породичним односима".

Несрећа на ауто-путу 9. јануар

Хроника

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

Он је додао да су полицајци, када је нападач запуцао на њих, потражили заклон и нису узвратили ватру.

(Телеграф)

