Пуцњава код средње школе, има мртвих

Телеграф
17.09.2025
10:52
У пуцњави у близини средње школе "Линколн" у савезној америчкој држави Илионис, нападач је убио троје људи, а потом извршио самоубиство, саопштила је данас полиција.
Осумњичени је испалио хице из пушке на возило у близини средње школе "Линколн" у граду Бервин јуче око 16.05 часова, преноси Њузвик.
Командант одјељења полиције Бервина, Мајкл Фелоуз, рекао је да је инцидент "изгледа повезан са породичним односима".
Он је додао да су полицајци, када је нападач запуцао на њих, потражили заклон и нису узвратили ватру.
Three dead, including suspect, in a domestic-related shooting outside Lincoln Middle School in Berwyn, Illinois. — GeoTechWar (@geotechwar) September 17, 2025
Over 100 kids went into hard lockdown after shots rang out around 4 p.m. Tuesday.
Police say suspect died from self-inflicted gunshot. School closed Wed, no… pic.twitter.com/agCCnpRHk2
