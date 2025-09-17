Logo

Орбан: Овај хаос не смије бити будућност Европе

Извор:

Агенције

17.09.2025

10:21

Коментари:

0
Орбан: Овај хаос не смије бити будућност Европе
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да се ова земља саосјећа са народом Шведске, који је заробљен у нереду, док њихови лидери троше вријеме на међусобно оптуживање.

Он је у објави на друштвеној мрежи Икс изнио податке у којима је упоредио Шведску и Мађарску у одређеним параметрима.

"Мађарска: 0 бомбардовања, 0 илегалних миграната, ухваћено 132 кријумчара људи, 16.000 илегалних миграната приведено само у 2024. Безбједно, уредно, под контролом", навео је Орбан у објави.

С друге стране, изнио је податке на рачун Шведске.

ŽELJKO-BUDIMIR-170925

Република Српска

Будимир и Кострашевић посјетили полицију Москве: Још једном потврђена добра сарадња два МУП-а

"Шведска: 317 експлозија повезаних са бандама у 2024, 32 овог јануара, 62.000 повезаних са криминалним мрежама, 8.935 илегалних миграната, стопа убистава ватреним оружјем 4 на милион у односу на просјек ЕУ од 1,6", додао је Орбан.

Орбан је додао да је шведски премијер признао да власти немају контролу над таласом насиља у овој земљи.

"Овај хаос не сме бити будућност Европе, наш народ заслужује боље", истакао је Орбан.

Полиција-ноћ

Хроника

Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

Подсјећамо, Орбан је раније објавио видео на друштвеној мрежи Икс, у којем је истакао да Шведска, земља некада позната по реду и безбједности сада се урушава. На његову објаву реаговао је и шведски премијер Улф Кристерсон, оптуживши Орбана да износи лажи.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Budimir, Kostrešević posjeta Moskvi

Република Српска

Будимир и Кострешевић посјетили полицију Москве: Још једном потврђена добра сарадња два МУП-а

1 ч

0
Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

Хроника

Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

1 ч

0
Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

Свијет

Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

1 ч

0
Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

Хроника

Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

1 ч

0

Више из рубрике

Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

Свијет

Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

1 ч

0
Невријеме однијело најмање 15 живота

Свијет

Невријеме однијело најмање 15 живота

2 ч

0
Москва: Инцидент с дроновима у Пољској је провокација Кијева

Свијет

Москва: Инцидент с дроновима у Пољској је провокација Кијева

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Најтраженији човјек први пут снимљен у јавности

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

11

18

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner