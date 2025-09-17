Орбан: Овај хаос не смије бити будућност Европе

Извор:
Агенције
17.09.2025
10:21
Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да се ова земља саосјећа са народом Шведске, који је заробљен у нереду, док њихови лидери троше вријеме на међусобно оптуживање.
Он је у објави на друштвеној мрежи Икс изнио податке у којима је упоредио Шведску и Мађарску у одређеним параметрима.
"Мађарска: 0 бомбардовања, 0 илегалних миграната, ухваћено 132 кријумчара људи, 16.000 илегалних миграната приведено само у 2024. Безбједно, уредно, под контролом", навео је Орбан у објави.
С друге стране, изнио је податке на рачун Шведске.
"Шведска: 317 експлозија повезаних са бандама у 2024, 32 овог јануара, 62.000 повезаних са криминалним мрежама, 8.935 илегалних миграната, стопа убистава ватреним оружјем 4 на милион у односу на просјек ЕУ од 1,6", додао је Орбан.
Орбан је додао да је шведски премијер признао да власти немају контролу над таласом насиља у овој земљи.
"Овај хаос не сме бити будућност Европе, наш народ заслужује боље", истакао је Орбан.
Подсјећамо, Орбан је раније објавио видео на друштвеној мрежи Икс, у којем је истакао да Шведска, земља некада позната по реду и безбједности сада се урушава. На његову објаву реаговао је и шведски премијер Улф Кристерсон, оптуживши Орбана да износи лажи.
We feel for the Swedish people - trapped in disorder while their leaders spend their time pointing fingers. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 17, 2025
Let’s have a look at the facts:
🇭🇺 Hungary: 0 bombings, 0 illegal migrants, 132 people smugglers caught, 16,000 illegal migrants apprehended in 2024 alone. Safe,… pic.twitter.com/mbEeM0KAzt
