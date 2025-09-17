Logo

Најтраженији човјек први пут снимљен у јавности

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Одбјегли шеф технолошке компаније Вајркард, који је постао руски обавјештајни официр, примијећен је у Москви.

Јан Марсалек, који је водио огромну шпијунску мрежу са сједиштем у Великој Британији док је био у бјекству од Интерпола, фотографисан је на улицама Москве са трансплантираном косом, држећи се за руке са својом партнерком у руској пријестоници.

То је први пут да се такозвани најтраженији човјек у Европи и један од најтраженијих људи на свијету појавио у јавности откако је побјегао у јуну 2020. године, када је његова компанија - поменути њемачки технолошки гигант Вајркард - пропала, остављајући рупу у књигама вриједну 1,8 милијарди евра.

Тражен је због преваре, а такође се истражује и због шпијунаже у неколико европских земаља.

Руски истраживачки веб-сајт "Инсајдер" реконструисао је нека од његових кретања користећи податке о путовањима, мобилне податке и снимке са надзорних камера са улица Москве.

Снимљен је само четири мјесеца након што је његова шпијунска група са сједиштем у Великој Британији осуђена на укупно више од 50 година затвора.

Хиљаде порука између Марсалека и Орлина Русева, који је координирао агенте у Грејт Јармуту, из Бугарске, конфисковала је Метрополитанска полиција. Поруке су наводно откривале планове за отмицу и убиство непријатеља Владимира Путина. Христо Грозев и Роман Доброхотов, новинари поменутог руског листа "Инсајдер", били су међу главним метама.

Двоструки живот

Прије тога, истрага британског листа "Телеграф" открила је Марсалеково учешће у "индустријској" шпијунажи против Путинових критичара, његове везе са приватним руским војскама и везе са тајном набавком борбених дронова за њихову каснију употребу на украјинском фронту.

У невјероватном двоструком животу, технички директор компаније Вајркард наводно је радио за Кремљ најмање деценију и имао је приступ мрежи шпијуна и полицајаца у Великој Британији, САД, Њемачкој, Аустрији, Израелу, Италији и Швајцарској. Након што је превара са Вајркардом откривена, побјегао је из Њемачке у Москву.

Поруке упућене горепоменутом Русеву откриле су да је и он био близак руској мафији и да се подвргао козметичким процедурама како би промијенио свој изглед - укључујући и трансплантацију косе.

Наводно је чак учио и руски како би се боље уклопио. "Инсајдер", који је спровео истрагу заједно са њемачким Дер Шпигелом, ЗДФ-ом и аустријским Дер Стандардом, такође је открио да је професорка руског језика Татјана Спиридонова, у међувремену, постала његова љубавница.

Спиридонова, која је снимљена на камерама за видео надзор како држи Марсалека за руку, наводно је путовала у Европу да покупи телефоне и лаптопе које су заплијенили Русефини агенти. У захтјеву за пасош одобрење руских власти је наведено као "строго повјерљиво".

На борбеној дужности

Подаци такође показују да је Марсалек од 2023. године пет пута путовао у окупирани Крим у трајању од 27 сати, често у пратњи руских специјалних јединица. Мобилни подаци га такође више пута постављају близу руско-украјинске границе, а записи такође показују посјету првој линији фронта у окупираном Маријупољу.

Извори безбједности су за "Инсајдер" рекли да је он на борбеној дужности.

Вјерује се да је Марсалек, који користи најмање пет различитих идентитета, путовао у Дубаи од 2020. године, гдје је наводно умешан у прање новца и трговину крвавим дијамантима.

Истраге о његовим обавјештајним активностима прије и послије бјекства из Њемачке спроводе се у неколико европских земаља, преноси "Телеграф".

Русија

Москва

špijun

Јан Марсалек

