Убио жену, па тешко ранио кћерку и њеног дечка: Познато стање повријеђених

Извор:
Телеграф
17.09.2025
07:45
Коментари:0
Синоћ је у Бечу дошло до ужасног злочина, а према писању медија, Србин је убио жену, ранио кћерку и њеног дечка, а онда извршио самоубиство. Кћерка је у критичном стању.
Полицајци су позвани у стан у Бечу у уторак око 19.30 сати због свађе. Према првим информацијама, примјетили су 44-мушкарца из Србије испред зграде. Накнадно су испаљени пуцњи. Наводни осумњичени је потом побјегао у возилу.
Међутим, убрзо након тога полицајци су пронашли мушкарца мртвог у возилу. У стану је пронађено тијело жене (44), а још двоје људи је тешко повријеђено.
Свијет
Кћерка (24) осумњиченог и њен дечко (26) примили су помоћ на лицу мјеста и одвезени у болницу. Како јавља "Хојте", кћерка се бори за живот.
Свијет
Тачне околности које су довеле до убиства и самоубиства тренутно нису јасне. Један од могућих мотива могао би бити предстојећи развод пара. Бечка државна криминалистичка полиција је преузела истрагу.
