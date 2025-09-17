Logo

Убио жену, па тешко ранио кћерку и њеног дечка: Познато стање повријеђених

Извор:

Телеграф

17.09.2025

07:45

Коментари:

0
Убио жену, па тешко ранио кћерку и њеног дечка: Познато стање повријеђених
Фото: Pixabay

Синоћ је у Бечу дошло до ужасног злочина, а према писању медија, Србин је убио жену, ранио кћерку и њеног дечка, а онда извршио самоубиство. Кћерка је у критичном стању.

Полицајци су позвани у стан у Бечу у уторак око 19.30 сати због свађе. Према првим информацијама, примјетили су 44-мушкарца из Србије испред зграде. Накнадно су испаљени пуцњи. Наводни осумњичени је потом побјегао у возилу.

Међутим, убрзо након тога полицајци су пронашли мушкарца мртвог у возилу. У стану је пронађено тијело жене (44), а још двоје људи је тешко повријеђено.

Полиција-Аустрија-17092025

Свијет

Мушкарац пуцао у жену, кћерку и зета па пресудио себи

Кћерка (24) осумњиченог и њен дечко (26) примили су помоћ на лицу мјеста и одвезени у болницу. Како јавља "Хојте", кћерка се бори за живот.

Bolnica

Свијет

Најзаразнија болест на свијету откривена у Њујорку

Тачне околности које су довеле до убиства и самоубиства тренутно нису јасне. Један од могућих мотива могао би бити предстојећи развод пара. Бечка државна криминалистичка полиција је преузела истрагу.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

ubistvo

ranjavanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Италију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Италију

3 ч

0
Објављен снимак осумњиченог за убиство Кирка из његове ћелије

Свијет

Објављен снимак осумњиченог за убиство Кирка из његове ћелије

3 ч

0
Пронађене најстарије мумије на свијету

Наука и технологија

Пронађене најстарије мумије на свијету

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Најзаразнија болест на свијету откривена у Њујорку

4 ч

0

Више из рубрике

Снажан земљотрес погодио Италију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Италију

3 ч

0
Објављен снимак осумњиченог за убиство Кирка из његове ћелије

Свијет

Објављен снимак осумњиченог за убиство Кирка из његове ћелије

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Најзаразнија болест на свијету откривена у Њујорку

4 ч

0
Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој

Свијет

Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

11

18

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner