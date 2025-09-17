Logo

Објављен снимак осумњиченог за убиство Кирка из његове ћелије

17.09.2025

Фото: Screenshot / X

Тајлер Робинсон, осумњичен за убиство конзервативног подкастера Чарлија Кирка, укључио се преко видео снимка из своје затворске ћелије у Јути на саслушању пред окружним судијом Тонијем Графом, рано у уторак увече према тамошњем времену!

Празно је гледао испред себе док је судија читао седам оптужби против њега, имао је помало рашчупану косу и неколико дана стару браду. Носио је зелени прслук.

Bolnica

Свијет

Најзаразнија болест на свијету откривена у Њујорку

Судија Граф је рекао да је суд утврдио да је Робинсон, који има 22 године, сиромашан и да му је стога именован адвокат.

Робинсон је благо климнуо главом неколико пута током десетоминутног саслушања укључујући и када је судија рекао да ће остати у притвору без права на кауцију.

Грунандер је такође изјавио да је тужилаштво поднело обавјештење о својој намјери да тражи смртну казну у овом случају и поновио оно што је окружни тужилац Јуте Џеф Греј рекао када је Робинсон формално оптужен неколико сати раније.

Судија је рекао да ће се следеће рочиште одржати такође преко Вебекс 29. септембра у 10 часова и позвао Робинсона да присуствује.

Смртна казна за Тајлера

Робинсон је оптужен по седам тачака – Тешко убиство, Кривично дјело испаљивања ватреног оружја, Омогућавање правди – помјерање ватреног оружја, Омогућавање правди – уништавање одјеће, Утицање на свједока – тражење од цимера да обрише поруке, Утицање на свједока – налажење цимеру да ћути, Извршење насилног кривичног дјела у присуству дјеце.

Клизиште код Какња

Градови и општине

Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

Окружни тужилац Џеф Греј је са озбиљним изразом на лицу саопштио да његова канцеларија намјерава да тражи смртну казну у овом случају, пренос "Гардијан".

"Не доносим ову одлуку олако, и то је одлука коју сам донио самостално", рекао је Греј.

