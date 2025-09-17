Logo

Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

17.09.2025

07:14

Коментари:

0
Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини
Фото: Screenshot / YouTube / BHRT

Мјештани Доњег Какња живе у сталном страху због активног клизишта које пријети њиховим домовима.

Проблем траје већ седам година, а додатну забринутост изазива и насипање материјала на овом подручју од стране приватне фирме.

spc crkva manastir

Занимљивости

Православни вјерници данас славе Светог Вавилу: Окован и мучен ватром да се одрекне вјере

"Ја нон-стоп пратим да ли се нешто дешава, идем горе, гледам. Страх те хвата, не можеш спавати ако нешто није урађено како треба. Тешко је. Не знам више ни коме се обраћати, обраћамо се свима", каже Мирсад Шкуљ, мјештанин Мјесне заједнице Доњи Какањ.

"Приступило се себично да се заврши некоме нешто. Да ли је то општини Какањ индустријска зона, или некоме коме је требало учинити услугу – сад није ни битно. Превентивно се ништа није урадило да би се индустријска зона изградила како треба", истиче Елведин Алајбеговић, предсједник Мјесне заједнице Доњи Какањ.

Док мјештани чекају рјешење, одговорни настављају с пребацивањем кривице. Општинска инспекција је издала прекршајне налоге приватној фирми, али њен власник тврди да је терен био стабилан и да је клизиште активирано тек након обилних падавина.

nevrijeme talasi

Занимљивости

Шокантно откриће у Португалу: Морске алге су супер резервоари овога

"Наређено је фирми Бегед да уклони сав материјал, али нису поступили у одређеним роковима. Ми смо издали прекршајне налоге и извршили контролу, али и даље нису поступили по нашим рјешењима. Општина и инспекција имају обавезу да то доведу до краја", каже Амир Дедић, шеф Одсјека за инспекцију у Општини Какањ.

Мјештани истичу да се одговорност пребацује са једне стране на другу, а да конкретних рјешења нема.

"Мора се нешто предузети, јер страхујемо овдје за живот", наглашава Шкуљ.

Процјењује се да би санација пет хиљада кубика земље коштала око 60.000 КМ. Ипак, за мјештане Доњег Какња, права цијена је сигурност њихових домова и живота. Клизиште више није само природна опасност – оно је доказ системског немара надлежних, а људи који овдје живе имају само једну молбу: да брдо изнад њихових кућа остане мирно, пише БХРТ.

Подијели:

Тагови:

клизиште

Какањ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој

Свијет

Појавио се узнемирујући снимак: Опасна звијер на плажи у Грчкој

4 ч

0
Октобар доноси прави цунами среће за 3 знака

Занимљивости

Октобар доноси прави цунами среће за 3 знака

4 ч

0
Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

Фудбал

Маестрални Влаховић и спектакл у Торину

12 ч

0
Џеј Ди Венс прозвао Сороша: Нема јединства с онима који славе убиство Чарлија Кирка

Свијет

Џеј Ди Венс прозвао Сороша: Нема јединства с онима који славе убиство Чарлија Кирка

12 ч

0

Више из рубрике

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Градови и општине

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

20 ч

2
Милион и по за грађане - почиње исплата

Градови и општине

Милион и по за грађане - почиње исплата

21 ч

0
Bosanski Petrovac Provokacije Ratne zastave

Градови и општине

Ратним заставама тзв. Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" опет застрашују српске повратнике

1 д

1
Приједор: Зграда Градске управе у бојама заставе Српске

Градови и општине

Приједор: Зграда Градске управе у бојама заставе Српске

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

11

18

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner