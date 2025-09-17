Мјештани у страху због опасног клизишта у бх. општини

17.09.2025
Мјештани Доњег Какња живе у сталном страху због активног клизишта које пријети њиховим домовима.
Проблем траје већ седам година, а додатну забринутост изазива и насипање материјала на овом подручју од стране приватне фирме.
"Ја нон-стоп пратим да ли се нешто дешава, идем горе, гледам. Страх те хвата, не можеш спавати ако нешто није урађено како треба. Тешко је. Не знам више ни коме се обраћати, обраћамо се свима", каже Мирсад Шкуљ, мјештанин Мјесне заједнице Доњи Какањ.
"Приступило се себично да се заврши некоме нешто. Да ли је то општини Какањ индустријска зона, или некоме коме је требало учинити услугу – сад није ни битно. Превентивно се ништа није урадило да би се индустријска зона изградила како треба", истиче Елведин Алајбеговић, предсједник Мјесне заједнице Доњи Какањ.
Док мјештани чекају рјешење, одговорни настављају с пребацивањем кривице. Општинска инспекција је издала прекршајне налоге приватној фирми, али њен власник тврди да је терен био стабилан и да је клизиште активирано тек након обилних падавина.
"Наређено је фирми Бегед да уклони сав материјал, али нису поступили у одређеним роковима. Ми смо издали прекршајне налоге и извршили контролу, али и даље нису поступили по нашим рјешењима. Општина и инспекција имају обавезу да то доведу до краја", каже Амир Дедић, шеф Одсјека за инспекцију у Општини Какањ.
Мјештани истичу да се одговорност пребацује са једне стране на другу, а да конкретних рјешења нема.
"Мора се нешто предузети, јер страхујемо овдје за живот", наглашава Шкуљ.
Процјењује се да би санација пет хиљада кубика земље коштала око 60.000 КМ. Ипак, за мјештане Доњег Какња, права цијена је сигурност њихових домова и живота. Клизиште више није само природна опасност – оно је доказ системског немара надлежних, а људи који овдје живе имају само једну молбу: да брдо изнад њихових кућа остане мирно, пише БХРТ.
