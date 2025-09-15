Приједор: Зграда Градске управе у бојама заставе Српске

Извор:
СРНА
15.09.2025
22:20
Коментари:0
Зграда Градске управе Приједор освијетљена је вечерас бојама заставе Републике Српске поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Тим поводом данас су и градске улице биле у свечаном руху, окићене заставама Републике Српске и Србије.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Републици Српској и Србији, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.
Најновије
Најчитаније
23
00
22
58
22
43
22
40
22
36
Тренутно на програму