Приједор: Зграда Градске управе у бојама заставе Српске

Извор:

СРНА

15.09.2025

22:20

Фото: SRNA

Зграда Градске управе Приједор освијетљена је вечерас бојама заставе Републике Српске поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Тим поводом данас су и градске улице биле у свечаном руху, окићене заставама Републике Српске и Србије.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Републици Српској и Србији, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта. Празнује се од 2020. године.

Тагови:

Приједор

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

