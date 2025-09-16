Ратним заставама тзв. Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" опет застрашују српске повратнике

Извор:
СРНА
16.09.2025
11:13
Ратним заставама такозване Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" поново у Федерацији БиХ покушавају да застраше малобројне Србе.
Колона са ратним симболима и застрашујућим узвицима уз које су вршена ритуална убиства Срба одсијецањем главе прошла је кроз српска повратничка села у општини Босански Петровац гдје су, како тврде организатори, 14. септембра обиљежавали 30 година од "ослобођења" те крајишке општине.
У колони је углавном била омладина која је уз провокације ишла баш кроз српска села, док их је предводила полицијска патрола.
Босански Петровац је једна од 13 западнокрајишких општина на које су агресију извршили припадници ХВО-а и Петог корпуса такозване Армије БиХ.
Због почињених злочина на том подручју над српским војницима и цивилима пред Судом БиХ води се поступак против команданта Петог корпуса Атифа Дудаковића и још 15 команданата.
Оптужница их терети за убиство више од 300 Срба, међу којима највише цивила, као и за уништавање великог броја српских села.
