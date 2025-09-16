Logo

Ратним заставама тзв. Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" опет застрашују српске повратнике

Извор:

СРНА

16.09.2025

11:13

Коментари:

1
Bosanski Petrovac Provokacije Ratne zastave
Фото: СРНА

Ратним заставама такозване Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" поново у Федерацији БиХ покушавају да застраше малобројне Србе.

Колона са ратним симболима и застрашујућим узвицима уз које су вршена ритуална убиства Срба одсијецањем главе прошла је кроз српска повратничка села у општини Босански Петровац гдје су, како тврде организатори, 14. септембра обиљежавали 30 година од "ослобођења" те крајишке општине.

Младожења из БИХ одушевио регион

Љубав и секс

Младожења из БиХ разњежио цијели Балкан - ВИДЕО

У колони је углавном била омладина која је уз провокације ишла баш кроз српска села, док их је предводила полицијска патрола.

Босански Петровац је једна од 13 западнокрајишких општина на које су агресију извршили припадници ХВО-а и Петог корпуса такозване Армије БиХ.

радован ковацевиц

Република Српска

Ковачевић: Постоје Американци који нас поштују и њима ћемо и ми исказати поштовање

Због почињених злочина на том подручју над српским војницима и цивилима пред Судом БиХ води се поступак против команданта Петог корпуса Атифа Дудаковића и још 15 команданата.

Оптужница их терети за убиство више од 300 Срба, међу којима највише цивила, као и за уништавање великог броја српских села.

Подијели:

Таг:

Bosanski Petrovac

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

Хроника

Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

2 ч

0
Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

Хроника

Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

2 ч

0
Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

Свијет

Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

2 ч

0
Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

Свијет

Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

12

45

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

12

44

Више бањалучких насеља остало без струје

12

38

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

12

14

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner