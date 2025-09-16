Младожења из БиХ разњежио цијели Балкан - ВИДЕО

Извор:
На друштвеним мрежама ових дана хит је снимак са венчања у Широком Бријегу, који је у само неколико дана прикупио стотине хиљада прегледа и постао права регионална сензација.
Ово је љубав и не пристајте на мање - порука је многих коментатора.
У пажљиво монтираном видеу види се колико је младожења њежан и посвећен својој изабраници. Његови погледи, осмијеси и мали гестови пажње - све то претворило је обичан свадбени снимак у вирални хит.
Људи широм региона пишу да их је управо његова искреност и топлина дирнула до суза.
Наслов снимка, који се одмах проширио као лајтмотив, гласи: "Ако није овакав, не треба ти".
Порука је јасна - права љубав се не крије и не подразумијева, већ показује отворено и без устезања. Као што то чини овај младожења.
До сада је видео прегледан скоро пола милиона пута и прикупио више од 56 хиљада лајкова, а коментари пристижу из минута у минут.
"Тешко је наћи таквог. Ја сам га имала и након њега видим да такви више не постоје... Вама срећно, дивни сте", написала је једна корисница.
"То је прави мушкарац, који се не боји јавно показати љубав. Нека им је срећно", додаје друга.
"Коначно нормална свадба без циркуса", истакао је један од коментара.
"Колико су дивни, млада сва природна, нисам дуго видјела овако лијепо, младо и срећно", написала је сљедећа, а једна дјевојка се, пак, нашалила:
"Гдје их само нађете овакве добре, културне момке??"
Није ни чудо да је видео привукао толику пажњу.
У времену када друштвене мреже врве површним садржајем, овакви тренуци искрене љубави подсјећају људе на оно што је заиста важно - пажњу, њежност и посвећеност.
@feel_the_reel Cure, podsjetnik da nikada ne spuštate svoje standarde, jer pravi će doći. 🫶🏻 #ljubav #contentcreatorzavjenacnje #vjencanje #svadba ♬ original sound - Feel_the_reel
