Младожења из БиХ разњежио цијели Балкан - ВИДЕО

Извор:

Агенције

16.09.2025

11:09

Коментари:

0
Младожења из БиХ одушевио регион
Фото: Screenshot

На друштвеним мрежама ових дана хит је снимак са венчања у Широком Бријегу, који је у само неколико дана прикупио стотине хиљада прегледа и постао права регионална сензација.

Ово је љубав и не пристајте на мање - порука је многих коментатора.

Вирални видео пун емоција

У пажљиво монтираном видеу види се колико је младожења њежан и посвећен својој изабраници. Његови погледи, осмијеси и мали гестови пажње - све то претворило је обичан свадбени снимак у вирални хит.

Људи широм региона пишу да их је управо његова искреност и топлина дирнула до суза.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

Наслов снимка, који се одмах проширио као лајтмотив, гласи: "Ако није овакав, не треба ти".

Порука је јасна - права љубав се не крије и не подразумијева, већ показује отворено и без устезања. Као што то чини овај младожења.

Младожења је освојио публику

До сада је видео прегледан скоро пола милиона пута и прикупио више од 56 хиљада лајкова, а коментари пристижу из минута у минут.

"Тешко је наћи таквог. Ја сам га имала и након њега видим да такви више не постоје... Вама срећно, дивни сте", написала је једна корисница.

"То је прави мушкарац, који се не боји јавно показати љубав. Нека им је срећно", додаје друга.

"Коначно нормална свадба без циркуса", истакао је један од коментара.

UKC-25092025

Хроника

Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

"Колико су дивни, млада сва природна, нисам дуго видјела овако лијепо, младо и срећно", написала је сљедећа, а једна дјевојка се, пак, нашалила:

"Гдје их само нађете овакве добре, културне момке??"

Снимак који враћа вјеру у љубав

Није ни чудо да је видео привукао толику пажњу.

У времену када друштвене мреже врве површним садржајем, овакви тренуци искрене љубави подсјећају људе на оно што је заиста важно - пажњу, њежност и посвећеност.

@feel_the_reel Cure, podsjetnik da nikada ne spuštate svoje standarde, jer pravi će doći. 🫶🏻 #ljubav #contentcreatorzavjenacnje #vjencanje #svadba ♬ original sound - Feel_the_reel

Тагови:

mladoženja

вјенчање

Свадба

Љубав

mlada

Široki Brijeg

