Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

Извор:
АТВ
16.09.2025
10:44
Коментари:0
Полиција трага за двојицом разбојника који су ноћас опљачкали бензинску пумпу ”Хифа” у Источној Илиџи гдје су, пријетећи пиштољем, од радника отели новац.
Према незваничним информацијам разбојници су украли око 300 КМ пазара, али тачан износ се још утврђује.
”Полицијски службеници ПС Источна Илиџа предузимају све оперативне мјере и радње на проналаску извршилаца разбојништва, почињеног синоћ око 00.30 часова на бензинској пумпи. Двије маскиране особе су уз пријетњу употребе ватреног оружја према раднику, отуђили су одређен износ новца и удаљили у непознатом правцу”, наводе у ПУ Источно Сарајево.
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела уз надзор тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
