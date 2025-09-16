Logo

Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

Телеграф

16.09.2025

10:40

Неименовани 16-годишњак из Сасекса је оптужен за покушај убиства родитеља након што је их, како наводе полицијски извјештаји, напао сјекиром док су спавали.

Стравичан инцидент се догодио 2025. године зато што тинејџер, према оптужници, није желио да иде у школу наредног дана, преноси "Сан".

Британски медији наводе да је малоqетник признао покушај убиства мајке и оца. На суду се појавио путем видео-линка из психијатријске болнице, гдје је смјештен по налогу суда.

Тужилаштво је представило долазе из полицијског извјештаја, као и записе из дневника оптуженог. Тамо је, наводно, записано: “Морам вечерас да убијем родитеље… нећу се поправити, немам избора”.

Тужиоци наводе да је тинејџер унапријед испланирао брутални атак - затим и самоубиство, а да је након поноћи ушао у гаражу по велику сјекиру коју је отац користио за сјечење дрва.

“Рекао је да није желио да његови родитељи проживљавају чињеницу да је извршио самоубиство”, додали су.

СУДИЈА: Жртва вршњачког насиља

Према медицинским налазима, отац је задобио вишеструке ране од сјекире, фрактуру лобање и крварење у мозгу, док је мајци дјелимично одсјечено уво и задобила је озбиљне посјекотине.

Током рочишта, судија Џастин Тортон је истакла да је малолетник пре напада био изложен озбиљном вршњачком насиљу и да је имао менталне проблем. Она је додала да је породица изразила подршку дечаку, јер вјерују да је доживио значајну трауму, преноси "Телеграф".

Због тежине повреда и процјене ризика по јавну безбједност и његово здравље, суд је наредио задржавање тинејџера у медицинској установи. Случај и даље прати надлежни центар за ментално здравље и правосудне институције.

Родитељи су били у судници, као и други чланови фамилије, док је њихов син био присутан путем видео-линка.

