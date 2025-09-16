Бањалучанин пијан галамио у здравственој установи и вријеђао запослене па ухапшен

Извор:
Ђ.М. из Бањалуке ухапшен је јуче након што је пијан нарушавао јавни ред и мир у здравственој установи, наведено је у саопштењу Полицијске управе.
Како су навели, он је јуче око 13.45 часова у здравственој установи у Бањалуци нарушило јавни ред и мир буком и галамом, те вријеђало запослено особље.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица Ђ.М. утврђено је присуство од 1,27 g/kg алкохола у организму“, наводе из полиције.
О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци - Одјељење за прекршаје.
