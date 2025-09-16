Logo

Радници испали из корпе: Хитно пребачени у болницу

Извор:

АТВ

16.09.2025

09:48

Коментари:

0
Trebinje Korpa Dizalica
Фото: АТВ

У Требињу се данас догодио инцидент када су два радника, приликом чишћења, испала из корпе на дизалици.

Хитна је интервенисала на лицу мјеста те су радници превезени у требињску Болницу.

"Оба пацијента су стабилно. Један има потрес мозга а други се жали на бол у грудима. Радимо даљу дијагностику", за АТВ каже Недељко Ламбета директор Болнице Требиње.

tr-korpa1-160925
tr-korpa1-160925

Како је раније за АТВ рекао шеф Хитне помоћи у Требињу марко Паовица пацијенти су пребачени на одјељење хирургије у Болници Требиње.

Радници су у вријеме незгоде сјекли стабла у близини требињске Библиотеке.

На терену је и полиција која обезбјеђује мјесто на којем се инцидент догодио.

Свједоци су за АТВ рекли да је призор био страшан.

povrijeđeni radnik

Требиње

