Радници испали из корпе: Хитно пребачени у болницу

Извор:
АТВ
16.09.2025
09:48
Коментари:0
У Требињу се данас догодио инцидент када су два радника, приликом чишћења, испала из корпе на дизалици.
Хитна је интервенисала на лицу мјеста те су радници превезени у требињску Болницу.
"Оба пацијента су стабилно. Један има потрес мозга а други се жали на бол у грудима. Радимо даљу дијагностику", за АТВ каже Недељко Ламбета директор Болнице Требиње.
Како је раније за АТВ рекао шеф Хитне помоћи у Требињу марко Паовица пацијенти су пребачени на одјељење хирургије у Болници Требиње.
Радници су у вријеме незгоде сјекли стабла у близини требињске Библиотеке.
На терену је и полиција која обезбјеђује мјесто на којем се инцидент догодио.
Свједоци су за АТВ рекли да је призор био страшан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму