Хиљаде Хрвата насјело на превару: Несвјесно увлачили и пријатеље

16.09.2025

09:40

Фото: Pixabay

Након урушавања "пирамидалне шеме" коју је организовала ЕГ Инвестмент Група хиљаде грађана остало је без новца, па хрватска полиција спроводи истрагу.

Ријеч је о инвестицијама од 1.000 до 10.000 евра, а у Хрватској је наводно највише преварених инвеститора било из Славоније.

Рачуни хиљада лаковјерних Хрвата који су очекивали брзу зараду - преко ноћи су остали без новца.

Грађани су мјесецима мислили да улажу новац у криптовалуте. Уплаћивали су износе од 1.000 до неколико хиљада долара. А онда је у петак у затворену групу на Телеграму стигло обавјештење да је платформа под наводним финансијским надзором.

"Нису признали да се ради о превари него су рекли да имају финансијски надзор који ће трајати до 10 мјесеци, а док траје надзор не можете до новца. У међувремену ево вам нова платформа улажите на њу, а оно што уложите даћемо вам још 50 одсто и неки људи насједну на то. Појавила се и трећа платформа која каже 'гле схватили смо, овдје сте преварени, дођите код нас даћемо вам 15 одсто додатно на ваш улог' и људи насједају нажалост на то", објаснио је Тони Милун, професор на Универзитету Алгебра и финансијски блогер.

Ријеч је, кажу стручњаци, о "пирамидалној шеми". Кад уложите новац њиме се не купују криптовалуте, дионице или удјели у фондовима, него се од ваших уплата исплаћује онима који су ушли у шему прије вас.

"Имали су некакву границу од пет пријатеља да добију још додатни постотни поен новца горе и схватили су да им се више исплати улазити са пријатељима у то. Пуно људи је добронамјерно звало своје пријатеље да и они уживају у том новцу", рекао је Миљенко Шварцмајер, професор на Факултету електротехнике, рачунарства и информационих технологија из Осијека, преноси ХРТ.

