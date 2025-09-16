Овај један зачин "разбија“ вирусе

Извор:
Повратак у школске клупе и канцеларије готово увијек донесе и прве јесење вирусе.
Док дјеца доносе кијавице из учионица, а одрасли из препуних канцеларија, стручњаци савјетују да се ојача имунитет природним путем. И ту на сцену ступа рен - жестоки зачин који можда није свачији фаворит уз печење, али може да постане тајно оружје против прехлада и инфекција.
Рен се користи у исхрани још од времена Старог Египата и Старе Грчке, а садржи изотиоцијанате - једињења која имају антибактеријска, антигљивична и антиканцерогена својства.
Студије су показале да дјелује чак и против опасних бактерија као што су Escherichia coli, Helicobacter pylori и Salmonela.
„Може да пружи снажан антибактеријски ефекат против неких прилично отпорних бактерија“, навела је нутриционисткиња Аманда Игел, додајући да помаже и у смањењу упала захваљујући састојку синигрин, који се налази и у броколију, купусу и карфиолу.
Поред својих „антивирусних“ ефеката, рен садржи и витамин Ц и калијум, који помаже у регулацији крвног притиска и функцији мишића.
Његова оштра арома ослобађа дисајне путеве и олакшава дисање када је нос запушен, слично као васаби и ђумбир.
Као и у свему - умјереност је кључ.
Довољна је једна кашичица дневно да искористите све предности.
Рен можете додати у:
печено месо и рибу
пире кромпир и печене кромпириће
сос од бијелог лука
домаће бургер-сосове
па чак и у Bloody Mary коктел
Ако припремате домаћи сос од рена, користи се 2 до 3 кашике ренданог рена - али не претјерујте, јер превелике количине могу изазвати пецкање у устима, желуцу и грлу.
Стручњаци упозоравају да рен није препоручљив особама са осјетљивим желуцем, као ни онима који болују од Кронове болести, улцерознох колитиса, гастритиса, езофагитиса или имају чир на желуцу.
„Рен можете јести сваки дан, све док вам не смета. Ако осјетите да вас пече у устима, носу, стомаку или грлу - направите паузу“, поручује Игел.
Биљке из породице купусњача, којој припада и рен, имају способност да успоравају дијељење ћелија рака, уништавају туморске ћелије и смањују ризик од кардиоваскуларних болести, наводи National Library of Medicine.
Другим ријечима, овај оштар зачин није само додатак ручку - он може да буде мала доза природног лијека на тањиру.
(Она)
