Logo
Large banner

Овај један зачин "разбија“ вирусе

Извор:

Она

16.09.2025

08:41

Коментари:

0
Овај један зачин "разбија“ вирусе

Повратак у школске клупе и канцеларије готово увијек донесе и прве јесење вирусе.

Док дјеца доносе кијавице из учионица, а одрасли из препуних канцеларија, стручњаци савјетују да се ојача имунитет природним путем. И ту на сцену ступа рен - жестоки зачин који можда није свачији фаворит уз печење, али може да постане тајно оружје против прехлада и инфекција.

Рен као природни антибиотик и савезник против инфекција

Рен се користи у исхрани још од времена Старог Египата и Старе Грчке, а садржи изотиоцијанате - једињења која имају антибактеријска, антигљивична и антиканцерогена својства.

ирбрс-12092025

Економија

ИРБ Српске увела низ новина: Ево шта још планирају

Студије су показале да дјелује чак и против опасних бактерија као што су Escherichia coli, Helicobacter pylori и Salmonela.

„Може да пружи снажан антибактеријски ефекат против неких прилично отпорних бактерија“, навела је нутриционисткиња Аманда Игел, додајући да помаже и у смањењу упала захваљујући састојку синигрин, који се налази и у броколију, купусу и карфиолу.

Витамини и минерали који штите срце и плућа

Поред својих „антивирусних“ ефеката, рен садржи и витамин Ц и калијум, који помаже у регулацији крвног притиска и функцији мишића.

andjelka-kuzmic-160925

Република Српска

Кузмић: Премијеру предат план рада у наредних 100 дана

Његова оштра арома ослобађа дисајне путеве и олакшава дисање када је нос запушен, слично као васаби и ђумбир.

Колико рена је довољно и како га јести

Као и у свему - умјереност је кључ.

Довољна је једна кашичица дневно да искористите све предности.

Рен можете додати у:

печено месо и рибу

пире кромпир и печене кромпириће

сос од бијелог лука

домаће бургер-сосове

па чак и у Bloody Mary коктел

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Жена погинула на путу Кула - Бистрица

Ако припремате домаћи сос од рена, користи се 2 до 3 кашике ренданог рена - али не претјерујте, јер превелике количине могу изазвати пецкање у устима, желуцу и грлу.

Када треба бити опрезан

Стручњаци упозоравају да рен није препоручљив особама са осјетљивим желуцем, као ни онима који болују од Кронове болести, улцерознох колитиса, гастритиса, езофагитиса или имају чир на желуцу.

„Рен можете јести сваки дан, све док вам не смета. Ако осјетите да вас пече у устима, носу, стомаку или грлу - направите паузу“, поручује Игел.

Моћан савезник за здраву јесен

Биљке из породице купусњача, којој припада и рен, имају способност да успоравају дијељење ћелија рака, уништавају туморске ћелије и смањују ризик од кардиоваскуларних болести, наводи National Library of Medicine.

Другим ријечима, овај оштар зачин није само додатак ручку - он може да буде мала доза природног лијека на тањиру.

(Она)

Подијели:

Тагови:

povrće

virus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стиже велика промјена за возаче Б категорије

Ауто-мото

Стиже велика промјена за возаче Б категорије

1 ч

0
Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција

Хроника

Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција

1 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Ускоро нова правила: Без овога више нема уласка у ЕУ

1 ч

0
Aleksandar Vučić Predsjednik Srbije Japan

Србија

Вучић се возио у царском аутомобилу у Јапану

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

Чак 10 дана додатног годишњег одмора: Ево који радници могу остварити ово право

08

54

Дјечак (14) се објесио пар сати прије почетка школске године

08

41

Овај један зачин "разбија“ вирусе

08

20

ИРБ Српске увела низ новина: Ево шта још планирају

08

13

Кузмић: Премијеру предат план рада у наредних 100 дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner