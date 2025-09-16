Вучић се возио у царском аутомобилу у Јапану

Извор:
Предсједнику Републике Србије Александру Вучићу уприличена је аудијенција код Његовог Величанства јапанског цара Нарухита у Царској палати у Токију.
Посебна почаст је што се Вучић возио у царском аутомобилу у пратњи изасланика цара.
Вучић је снимак подијелио на свом Инстаграм налогу.
"Изузетна част и јединствена церемонија доласка и пријема у Царској палати у Токију. Почаствован што сам много тога могао да научим од јапанског цара Нарухита и поносан што сам био у прилици да представљам Србију на оваквом мјесту. Замолио сам Његово Величанство цара Нарухита да размотри могућност посјете Србији, посебно имајући у виду још увијек жива сјећања на посјету тадашњег принца Акихита Београду 1976. године", навео је Вучић у објави на друштвеној мрежи Инстаграм, преноси Б92.
