Жена погинула на путу Кула - Бистрица

16.09.2025

07:54

Жена погинула на путу Кула - Бистрица

Женска особа смртно је страдала у мјесту Враца на регионалном путу Кула-Бистрица, потврђено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Из полиције су рекли да се саобраћајна незгода догодила око 5.30 часова и да је учествовало једно возило.

Хроника

Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција

И даље је на снази обустава саобраћаја на том дијелу пута. До завршетка полицијског увиђаја возачи могу користити саобраћајницу кроз Сарајево.

Саобраћајна несрећа

