Жена погинула на путу Кула - Бистрица

Женска особа смртно је страдала у мјесту Враца на регионалном путу Кула-Бистрица, потврђено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Из полиције су рекли да се саобраћајна незгода догодила око 5.30 часова и да је учествовало једно возило.
Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција
И даље је на снази обустава саобраћаја на том дијелу пута. До завршетка полицијског увиђаја возачи могу користити саобраћајницу кроз Сарајево.
