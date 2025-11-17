Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

Извор:
Стручњаци упозоравају да поједини производи, иако наизглед у добром стању, могу да представљају озбиљан ризик за сигурност дjетета.
У времену када цијене дјечје опреме, одеће и играчака непрестано расту, многи родитељи одлучују се за коришћене или наслеђене предмете. Али, стручњаци упозоравају да поједини производи, иако наизглед у добром стању, могу да представљају озбиљан ризик за сигурност дјетета.
Коришћене ствари могу бити одличан начин уштеде и одрживог приступа, али нису све подједнако сигурне. Организација за заштиту потрошача "Which?" издвојила је неколико производа које никада не би требало да користите из друге руке.
1. Ауто-сједишта
Иако коришћено дјечје ауто-сједиште може да изгледа потпуно исправно, могуће је да је претходно учествовало у саобраћајној незгоди или да је пало, што може да узрокује невидљива унутрашња оштећења. Таква оштећења, попут микропукотина, могу озбиљно да наруше сигурност у случају судара.
Осим тога, материјали попут појасева могу с временом да ослабе, посебно ако су чишћени јаким средствима. Старији модели често нису у складу с новим сигурносним стандардима, а недостатак оригиналних упутстава додатно повећава ризик неправилног постављања. Забрињавајуће је и да је 22 одсто родитеља признало да користи половно ауто-сједиште.
2. Коришћени душеци
Душеци за дјечје креветиће такође могу да представљају опасност, посебно ако нису из породичног дома. Организација "The Lullaby Trust" упозорава да коришћени душеци могу повећати ризик од синдрома изненадне смрти одојчета.
Ако се ипак одлучите за кориштени душек, важно је да провјерите да ли има водоотпорну навлаку и да ли темељно очишћен и осушен. Душек мора да буде чврст и раван и да се одмах враћа у првобитни облик након притиска.
Такође, мора савршено да пријања у креветић, без празнина уз ивице, како би се избегле могуће повреде.
3. Кациге
Као и ауто-сједишта, бициклистичке кациге не би требало да су купују ако су већ коришћене. Иако споља могу да изгледају неоштећено, није могуће знати јесу ли претрпеле ударце или падове, који могу да ослабе њихову структуру.
Сигурносни стандард ЕН1080 и каиш за браду који се откопчава важни су елементи које треба потражити при куповини. Нова кацига гарантује потпуну сигурност, док половна може представљати ризик, чак и ако дјелује исправно.
