Трикови који чувају ваш ауто зими и скраћују вам муке

Извор:

Б92

16.11.2025

17:42

Фото: Pixabay

Уз помоћ ових неколико трикова можете ујутру да одете на посао, а да се не смрзавате док гребете стакло препуно леда на свом аутомобилу.

Ако имате сличних проблема чим крене хладније време, испробајте нешто од овога. Пишите нам у коментарима да ли већ нешто користите, и подијелите са другима ако имате још неки савјет.

1. Сирће и вода

Помешајте сирће и воду у размјери 3:1 и сипајте у бочицу са распршивачем, преноси Јутарњи лист. Овим попрскајте прозорска стакла аутомобила увече када на њему нема леда и спречићете његово стварање током ноћи.

Ујутру можете да уђете одмах у аутомобил, а да га претходно нисте очистили. Попрскајте све прозоре свог аутомобила свако вече и уживајте у зими.

2. Алкохол и вода

Помијешајте медицински алкохол и воду у размјери 2:1 и сипајте у распршивач. Прозоре попрскајте увече када на њима нема леда. Ова течност ће одмах уклонити лед са стакла и њоме можете да чистите стакло када се ујутро заледи.

Можете да попрскате унутрашњу страну ветробранског стакла како бисте спријечили замагљивање.

3. Алкохол за брисаче

Обавезно додајте 5 кашичица алкохола у течност за брисаче како бисте избјегли смрзавање и ружне линије које се појављују када њоме попрскате по стаклима. Користите га као и обично, само што ће се уз додатак алкохола спријечити појава леда на ветробранском стаклу.

У тим ситуацијама добро ће доћи и старо ћебе или картон које ћете током ноћи ставити преко аутомобилског стакла и потпуно га прекрити. Обавезно притисните крајеве ћебета или картона уз врата како би остали на једном мјесту. Ујутру га само помјерите, и на тај начин покријте и остале прозоре аутомобила.

(б92)

Аутомобил

zima

zimska oprema

Савјети

