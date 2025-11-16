Трикови који чувају ваш ауто зими и скраћују вам муке

Извор:
Уз помоћ ових неколико трикова можете ујутру да одете на посао, а да се не смрзавате док гребете стакло препуно леда на свом аутомобилу.
Ако имате сличних проблема чим крене хладније време, испробајте нешто од овога. Пишите нам у коментарима да ли већ нешто користите, и подијелите са другима ако имате још неки савјет.
1. Сирће и вода
Помешајте сирће и воду у размјери 3:1 и сипајте у бочицу са распршивачем, преноси Јутарњи лист. Овим попрскајте прозорска стакла аутомобила увече када на њему нема леда и спречићете његово стварање током ноћи.
Ујутру можете да уђете одмах у аутомобил, а да га претходно нисте очистили. Попрскајте све прозоре свог аутомобила свако вече и уживајте у зими.
2. Алкохол и вода
Помијешајте медицински алкохол и воду у размјери 2:1 и сипајте у распршивач. Прозоре попрскајте увече када на њима нема леда. Ова течност ће одмах уклонити лед са стакла и њоме можете да чистите стакло када се ујутро заледи.
Кошарка
Почело је! Познат први учесник НБА Европа, легендарни клуб шокирао свијет кошарке
Можете да попрскате унутрашњу страну ветробранског стакла како бисте спријечили замагљивање.
3. Алкохол за брисаче
Обавезно додајте 5 кашичица алкохола у течност за брисаче како бисте избјегли смрзавање и ружне линије које се појављују када њоме попрскате по стаклима. Користите га као и обично, само што ће се уз додатак алкохола спријечити појава леда на ветробранском стаклу.
У тим ситуацијама добро ће доћи и старо ћебе или картон које ћете током ноћи ставити преко аутомобилског стакла и потпуно га прекрити. Обавезно притисните крајеве ћебета или картона уз врата како би остали на једном мјесту. Ујутру га само помјерите, и на тај начин покријте и остале прозоре аутомобила.
