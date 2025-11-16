Logo
Мишел Обама: САД још нису спремне

Извор:

Агенције

16.11.2025

17:30

Коментари:

0
Бивша прва дама Сједињених Америчких Држава Мишел Обама изјавила је у разговору објављеном на њеној YouTube страници да земља још није спремна за жену предсједницу, додајући да је САД потребно још много да сазре.

"Као што смо видјели на прошлим изборима, нажалост, нисмо спремни. Зато кажем, немојте ни да помишљате да ме питате да се кандидујем, јер не говорите истину. Нисте спремни за жену. Нисте", истакла је она, преноси NBC њуз.

Обамина изјава је услиједила током разговора вођеног 5. новембра у Бруклинској академији за музику, у оквиру њеног подкаста.

Разговор је водила са глумицом Трејси Елис Рос, а дотакле су се и Обамине нове књиге "The Look".

Рос је питала Обаму да ли сматра да је улога прве даме, као "архетипа супруге и женствености", утицала на то колико простора је друштво оставило жени да постане предсједница.

"Знате, имамо још много да сазримо и нажалост, још увијек има много мушкараца који не мисле да могу да прихвате да њима управља жена и видјели смо то", рекла је Обама.

Предсједник САД Доналд Трамп побиједио је бившу потпредсједницу Камалу Харис на предсједничким изборима 2024. године.

Обама је током кампање 2024. подржавала Харис, окупљајући велике масе на скуповима, залажући се за здравствену заштиту жена и апелујући на мушкарце да гласају за Харисову.

Бивша прва дама се више пута суочавала са спекулацијама и позивима да се кандидује за предсједницу, али је стално понављала да не жели да се бави кандидатуром за Бијелу кућу.

SAD

Mišel Obama

