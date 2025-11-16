Новинари најавили штрајк 28. новембра!

Извор:
СРНА
16.11.2025
16:51
Коментари:0
Италијански новинари ступиће у штрајк 28. новембра због финансијских проблема у раду медија и пада квалитета извјештавања, саопштило је Национално удружење новинара Италије /ФНСИ/.
Удружење новинара указало је на смањење броја запослених у редакцијама и плата, отпуштања новинара и пријевремена пензионисања, што је, како је наведено, исушило понуду вијести и донијело посљедице по плурализам и право грађана да буду информисани.
"Новинарство представља фундаменталну заштиту демократског живота наше земље, али квалитет информација се погоршава", наводи се у саопштењу.
Удружење наводи да ће, дан уочи штрајка, у Риму бити одржане демонстрације, пренијела је агенција "Аднкронос".
Сцена
Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"
У саопштењу се напомиње да штрајк, као ни демонстрације, нису политички мотивисани.
Италијанско Удружење медијских издавача /ФИЕГ/ позвало је на одговорност и на реалну дискусију о изазовима издаваштва.
Свијет
39 мин0
Сцена
42 мин0
Свијет
45 мин0
БиХ
54 мин0
Свијет
39 мин0
Свијет
45 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Тренутно на програму