Новинари најавили штрајк 28. новембра!

СРНА

16.11.2025

16:51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!
Фото: pexels/brotiN biswaS

Италијански новинари ступиће у штрајк 28. новембра због финансијских проблема у раду медија и пада квалитета извјештавања, саопштило је Национално удружење новинара Италије /ФНСИ/.

Удружење новинара указало је на смањење броја запослених у редакцијама и плата, отпуштања новинара и пријевремена пензионисања, што је, како је наведено, исушило понуду вијести и донијело посљедице по плурализам и право грађана да буду информисани.

"Новинарство представља фундаменталну заштиту демократског живота наше земље, али квалитет информација се погоршава", наводи се у саопштењу.

Удружење наводи да ће, дан уочи штрајка, у Риму бити одржане демонстрације, пренијела је агенција "Аднкронос".

У саопштењу се напомиње да штрајк, као ни демонстрације, нису политички мотивисани.

Италијанско Удружење медијских издавача /ФИЕГ/ позвало је на одговорност и на реалну дискусију о изазовима издаваштва.

