Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Б92

16.11.2025

16:39

Пјевачица Лејди Гага
Лејди Гага је открила да је била на литијумским лијековима током снимања филма "A Star Is Born“ када је и доживјела нервни слом.

Звијезда филма "Покер Фаце", пјевачица Лејди Гага (39) открила је да је узимала лијекове због проблема са менталним здрављем током снимања филма "A Star Is Born" ("Звијезда је рођена") из 2017. године и да је касније доживјела нервни слом.

"Снимала сам филм 'Звијезда је рођена' на литијуму", рекла је добитница Гремија, за Ролинг Стоун.

Литијум се користи за лијечење маније која је дио биполарног поремећаја, према Мајо клиници, као и за смањење учесталости и тежине маничних епизода. Ипак, Лејди Гага никада није јавно открила дијагнозу.

Убрзо након што су она и глумац Бредли Купер завршили снимање мјузикла из 2018. године, Гага је започела своју светску турнеју "Јоанне". Трајала је од августа 2017. до фебруара 2018. године, и тада је добитница Гремија доживјела епизоду менталног здравственог проблема.

"Једног дана ми је сестра рекла: 'Више не препознајем своју сестру'.' И отказала сам турнеју", рекла је, па наставила: "Убрзо након тога сам отишла у болницу на психијатријску његу".

"Морала сам да направим паузу", истакла је. "Нисам могла ништа да урадим... Потпуно сам се срушила. Било је заиста страшно. Било је дана када сам мислила да не могу да се опоравим".

Међутим, Гага је добила менталну помоћ која јој је била потребна и осјећала се боље када је филм добио осам номинација на 91. додјели Оскара 2019. године. Освојила је Оскара за најбољу оригиналну пјесму за "Схаллоw".

"Осјећам се заиста срећно што сам жива", признала је Гага. "Знам да то можда звучи драматично, али знамо како ово може да се заврши".

Сада себе сматра "здравом, цјеловитом особом" и захваљује свом вјеренику, Мајклу Поланском, што јој је помогао да то постигне.

Гага и Полански (42) почели су да се забављају 2020. године. Он је запросио поп суперзвезду у априлу прошле године.

"Заљубљеност у некога ко мари за праву мене направила је велику разлику", признала је. "Желио је да се брине о мени. А никада нисам била вољена на тај начин", додала је Гага о свом вјеренику. „

"Мој живот му је био озбиљан. Није била забава. Помогао ми је да схватим да је мој живот драгоцен".

(б92)

