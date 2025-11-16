Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Извор:
Б92
16.11.2025
16:39
Коментари:0
Лејди Гага је открила да је била на литијумским лијековима током снимања филма "A Star Is Born“ када је и доживјела нервни слом.
Звијезда филма "Покер Фаце", пјевачица Лејди Гага (39) открила је да је узимала лијекове због проблема са менталним здрављем током снимања филма "A Star Is Born" ("Звијезда је рођена") из 2017. године и да је касније доживјела нервни слом.
"Снимала сам филм 'Звијезда је рођена' на литијуму", рекла је добитница Гремија, за Ролинг Стоун.
Свијет
Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу
Литијум се користи за лијечење маније која је дио биполарног поремећаја, према Мајо клиници, као и за смањење учесталости и тежине маничних епизода. Ипак, Лејди Гага никада није јавно открила дијагнозу.
Убрзо након што су она и глумац Бредли Купер завршили снимање мјузикла из 2018. године, Гага је започела своју светску турнеју "Јоанне". Трајала је од августа 2017. до фебруара 2018. године, и тада је добитница Гремија доживјела епизоду менталног здравственог проблема.
Lady Gaga tells Rolling Stone that she was taking lithium while filming ‘A Star Is Born.’— Pop Base (@PopBase) November 13, 2025
She adds that she had a “psychotic break” which led to the cancellation of the rest of her ‘Joanne’ world tour.
(https://t.co/MIq4b6u0kV) pic.twitter.com/RmIOI75tdm
"Једног дана ми је сестра рекла: 'Више не препознајем своју сестру'.' И отказала сам турнеју", рекла је, па наставила: "Убрзо након тога сам отишла у болницу на психијатријску његу".
"Морала сам да направим паузу", истакла је. "Нисам могла ништа да урадим... Потпуно сам се срушила. Било је заиста страшно. Било је дана када сам мислила да не могу да се опоравим".
Свијет
"Лавров је једини који зна све међународне споразуме на свијету до најситнијих детаља"
Међутим, Гага је добила менталну помоћ која јој је била потребна и осјећала се боље када је филм добио осам номинација на 91. додјели Оскара 2019. године. Освојила је Оскара за најбољу оригиналну пјесму за "Схаллоw".
"Осјећам се заиста срећно што сам жива", признала је Гага. "Знам да то можда звучи драматично, али знамо како ово може да се заврши".
Сада себе сматра "здравом, цјеловитом особом" и захваљује свом вјеренику, Мајклу Поланском, што јој је помогао да то постигне.
Гага и Полански (42) почели су да се забављају 2020. године. Он је запросио поп суперзвезду у априлу прошле године.
"Заљубљеност у некога ко мари за праву мене направила је велику разлику", признала је. "Желио је да се брине о мени. А никада нисам била вољена на тај начин", додала је Гага о свом вјеренику. „
"Мој живот му је био озбиљан. Није била забава. Помогао ми је да схватим да је мој живот драгоцен".
(б92)
БиХ
51 мин0
Занимљивости
53 мин0
Економија
53 мин0
Економија
56 мин0
Сцена
39 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Тренутно на програму