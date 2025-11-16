Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

Извор:
16.11.2025
18:53
16.11.2025
18:53
Снажно невријеме погодило је Јужну Америку, а на друштвеним мрежама су се појавили апокалиптични снимци.
На њима се види џиновски облак који је у потпуности "прогутао" аргентински град Хенерал Виљегас, који се налази у централном дијелу земље у области Буенос Ајреса, преноси Телеграф.
🇦🇷 A powerful extreme storm (with a shelf cloud) hit the city of General Villegas in Buenos Aires Province, Argentina. The storm brought heavy rain and wind gusts up to 70 km/h. pic.twitter.com/U0bm6Whjh3— Argonaut (@FapeFop90614) November 16, 2025
У питању је градић са нешто мање од 20.000 становника, а како се наводи на друштвеним мрежама џиновски облак је донио невријеме праћено ветром брзине од 70 километара на сат.
An apocalyptic storm has engulfed Argentina.https://t.co/i3fJrRjAcI— Vladimir Karasev (@Ka38099Karasev) November 16, 2025
These videos and photos were taken in the city of General Villegas. The storm also toppled palm trees, and most of the city was left without power. pic.twitter.com/VqC19IFzbY
Услиједиле су обилне падавине, а небо су запарале бројне муње.
Усљед невремена дошло је до нестанка електричне енергије. Олуја је такође обарала палме, а већи дио града је остао без струје.
🇦🇷 📹 🌩 😱 ¡Cielo apocalíptico! Nubes terroríficas sobre Argentina— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 16, 2025
Los residentes de Argentina comparten impresionantes imágenes de nubes de tormenta. En particular, se menciona que potentes formaciones tormentosas se avistaron sobre la ciudad de General Villegas, en el… pic.twitter.com/7wnLTQgDmH
Олују је изазвао прилив хладног ваздуха из горњих слојева атмосфере, што је, заједно са топлим временом, допринело интензивним олујама.
