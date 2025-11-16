Logo
Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

16.11.2025

18:53

Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују
Фото: screenshot

Снажно невријеме погодило је Јужну Америку, а на друштвеним мрежама су се појавили апокалиптични снимци.

На њима се види џиновски облак који је у потпуности "прогутао" аргентински град Хенерал Виљегас, који се налази у централном дијелу земље у области Буенос Ајреса, преноси Телеграф.

У питању је градић са нешто мање од 20.000 становника, а како се наводи на друштвеним мрежама џиновски облак је донио невријеме праћено ветром брзине од 70 километара на сат.

Услиједиле су обилне падавине, а небо су запарале бројне муње.

Усљед невремена дошло је до нестанка електричне енергије. Олуја је такође обарала палме, а већи дио града је остао без струје.

Олују је изазвао прилив хладног ваздуха из горњих слојева атмосфере, што је, заједно са топлим временом, допринело интензивним олујама.

