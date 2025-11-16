Да ли почиње нови сукоб? Стигао најнапреднији амерички носач авиона

Извор:
Агенције
16.11.2025
17:41
Коментари:0
Најнапреднији амерички носач авиона "Џералд Р. Форд" упловио је у Карипско море, демонстрирајући војну моћ САД, саопштила је америчка морнарица.
Мисија брода доводи се у везу са кампањом администрације предсједника САД Доналда Трампа против трговине дрогом у Јужној Америци, пренио је АП.
Од почетка септембра, у америчким ударима убијено је најмање 80 људи у 20 напада на мале чамце за које се сматрало да служе за превоз дроге.
Доласком носача авиона у Карипско море заокружено је највеће гомилање америчке ватрене моћи у регији у посљедњих неколико деценија, доводећи укупан број војника на око 12.000 на десетак морнаричких бродова.
Коментатори сматрају да слање брода представља јачање притиска на предсједника Венецуеле Николаса Мадура.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму