Ухапшен Владимир Вујотић!

16.11.2025
Држављанин Црне Горе Владимир Вујотић /41/, осумњичен за стварање криминалне организације, ухапшен је данас у Шпанији према потјерници канцеларије Интерпола из Подгорице.
Из Управе полиције су саопштили да се за њим трагало како би се обезбиједило да присуствује кривичном поступку који се против њега води због сумње да је извршио кривична дјела стварање криминалне организације и злоупотреба службеног положаја.
"Овај бјегунац је лоциран и ухапшен у Шпанији након директне размјене информацију између црногорске и шпанске полиције", наведено је у полицијском саопштењу.
