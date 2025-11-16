Logo
Жена у Далмацији возила иако никад није положила возачки, добила казну од 1.340 евра

16.11.2025

12:48

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Биоградска полиција је у Врани, у Далмацији, зауставила аутомобил задарских регистарских ознака којим је управљала 45-годишња хрватска држављанка, и утврдила да она вози иако никада није положила возачки испит, саопштила је данас полиција.

Заустављена је у петак око 21.00 сат увече, преноси данас Индеx.хр.

Осим што је возила без положеног возачког испита, 45-годишњакиња код себе није имала ни лична документа.

Одмах је искључена из саобраћаја и због прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима и Закона о личној карти изречен јој је прекршајни налог са новчаном казном у износу од 1.340 евра.

