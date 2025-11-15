Logo
Протест екстремних десничара у Загребу

СРНА

15.11.2025

15:37

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Неколико екстремних десничара Хрватске странке права окупило се на протесту испред просторија Српског народног вијећа у Загребу гдје су пуштали музику контроверзног пјевача Марка Перковића Томпсона, који у својим пјесмама и на наступима глорификује усташтво.

Окупљени су изразили незадовољство због недавно отворене изложбе "Легат" у част Дејана Медаковића, називајући га "четничким идеологом".

Истакли су да протестују због "напада на Хрватску преко културе".

Скуп је предводио лидер странке Дражен Келеминец, а окупљени су одмах по доласку истакли страначке и хрватске заставе. Присутне су биле и јаке полицијске снаге, пренијели су хрватски медији.

Келеминец је најавио и "политички концерт" 28. децембра испред стана загребачког градоначелника Томислава Томашевића, наводећи да је претходни концерт Томпсону забрањен.

Међу демонстрантима је био и глумац Алин Кавур, познат као Дадо из дјечије хумористично-драмске ТВ серије "Смоговци" из периода бивше СФР Југославије.

Полиција је недавно због изложбе "Легат" спријечила 40-ак маскираних мушкараца да током отварања уђу у просторије Српског народног вијећа.

Тагови:

Marko Perković Tompson

desničari

protest

