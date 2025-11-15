Старија жена возила у супротном смјеру на ауто-путу и изазвала судар

Извор:
Агенције
15.11.2025
13:24
Жена (76) тешко је повријеђена у судару који је изазвала на ауто-путу код Карловца крећући се у супротном смјеру.
Седамдесетшестогодишња жена кретала се из Карловца према Новиграду у супротном смјеру, те је ударила у аутомобил загребачких регистарских ознака на који је потом налетјело друго возило, јавили су хрватски медији.
