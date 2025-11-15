Logo
Large banner

Старија жена возила у супротном смјеру на ауто-путу и изазвала судар

Извор:

Агенције

15.11.2025

13:24

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Жена (76) тешко је повријеђена у судару који је изазвала на ауто-путу код Карловца крећући се у супротном смјеру.

Седамдесетшестогодишња жена кретала се из Карловца према Новиграду у супротном смјеру, те је ударила у аутомобил загребачких регистарских ознака на који је потом налетјело друго возило, јавили су хрватски медији.

Јован Васиљевић

Хроника

Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

Седамдесетшестогодишњакињи је издат прекршајни налог због изазивања саобраћајне незгоде.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

судар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

Хроника

Тешка саобраћајка код Костајнице, малољетник пребачен на УКЦ

3 ч

0
Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Свијет

Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

18 ч

0
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Хроника

Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

5 ч

0
Ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Хроника

Несхватљиво: Кипом камиона ударио у надвожњак ауто-пута у БиХ

2 д

0

Више из рубрике

Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

Регион

Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

5 ч

1
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Регион

Пијан вријеђао супругу пред дјецом и пријетио јој да ће је убити

19 ч

0
Одала их картица: Пронађена нестала дјеца

Регион

Одала их картица: Пронађена нестала дјеца

23 ч

0
Напад Сплит

Регион

Пуштени приведени због напада на Србе у Сплиту

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner