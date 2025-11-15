Logo
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Извор:

Аваз

15.11.2025

09:13

Коментари:

0
Фото: Facebook

У несрећи која се догодила јутрос у Живиницама једна особа је смртно страдала, а друга повријеђена.

"Несрећа се догодила јутрос. Једно лице је смртно страдало, а друго повријеђено", саопштено је из Управе полиције МУП-а ТК, преноси "Аваз".

На возилу је причињена већа материјална штета, а више информација ће бити познато након обављања увиђаја.

Саобраћај је на овом дијелу пута обустављен, те се моле возачи да користе алтернативне правце.

