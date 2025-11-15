Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих

Извор:
Аваз
15.11.2025
09:13
Коментари:0
У несрећи која се догодила јутрос у Живиницама једна особа је смртно страдала, а друга повријеђена.
"Несрећа се догодила јутрос. Једно лице је смртно страдало, а друго повријеђено", саопштено је из Управе полиције МУП-а ТК, преноси "Аваз".
Хроника
Нова трагедија у Србији: Једна особа страдала у пожару
На возилу је причињена већа материјална штета, а више информација ће бити познато након обављања увиђаја.
Србија
Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице
Саобраћај је на овом дијелу пута обустављен, те се моле возачи да користе алтернативне правце.
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму