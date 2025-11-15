Logo
Large banner

Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице

15.11.2025

08:48

Коментари:

0
Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице
Фото: Телеграф.рс

Пилот који је повријеђен приликом пада спортског авиона код Суботице налази се у стабилном стању, потврђено је из суботичке болнице.

Приликом слијетања на биковачки спортски аеродром код Суботице јуче око 17.00 часова срушио се спортски авион “пајпер” са два члана посаде, потврђено је у Полицијској управи у Суботици.

Пао авион код Суботице

Србија

ШОК! Авион који се вечерас срушио код Суботице, пао је на истом мјесту прије 3 године!

Погинуо је копилот З. С. из Бајше, док је пилот Ф. К. задобио тешке тјелесне повреде, речено је у Основном јавном тужилаштву у Суботици.

Повријеђени пилот примљен је јуче у суботичку болницу са вишеструким преломима, али је овог јутра у стабилном стању, јавио је РТС.

Увиђај је обављен на мјесту пада летјелице, у атару око два километра од аеродрома “Биково”.

Пао авион код Суботице

Хроника

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

У Основном тужилаштву у Суботици кажу да ће се увиђај наставити данас са представницима Директората за цивилно ваздухопловство.

За сада није познат узрок пада спортског авиона код Суботице.

Подијели:

Тагови:

pao avion

pilot

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ШОК! Авион који се вечерас срушио код Суботице, пао је на истом мјесту прије 3 године!

Србија

ШОК! Авион који се вечерас срушио код Суботице, пао је на истом мјесту прије 3 године!

17 ч

0
Мушкарац (47) починио самоубиство, полио се бензином и запалио

Србија

Мушкарац (47) починио самоубиство, полио се бензином и запалио

22 ч

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Србија

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

1 д

0
Систем е-боловања креће од јануара

Србија

Систем е-боловања креће од јануара

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner