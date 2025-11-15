Познато стање пилота повријеђеног у паду авиона код Суботице

15.11.2025
Пилот који је повријеђен приликом пада спортског авиона код Суботице налази се у стабилном стању, потврђено је из суботичке болнице.
Приликом слијетања на биковачки спортски аеродром код Суботице јуче око 17.00 часова срушио се спортски авион “пајпер” са два члана посаде, потврђено је у Полицијској управи у Суботици.
Погинуо је копилот З. С. из Бајше, док је пилот Ф. К. задобио тешке тјелесне повреде, речено је у Основном јавном тужилаштву у Суботици.
Повријеђени пилот примљен је јуче у суботичку болницу са вишеструким преломима, али је овог јутра у стабилном стању, јавио је РТС.
Увиђај је обављен на мјесту пада летјелице, у атару око два километра од аеродрома “Биково”.
У Основном тужилаштву у Суботици кажу да ће се увиђај наставити данас са представницима Директората за цивилно ваздухопловство.
За сада није познат узрок пада спортског авиона код Суботице.
