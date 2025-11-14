Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

Извор:
Агенције
14.11.2025
20:00
Коментари:0
Једна особа је погинула, а једна повријеђена у паду спортског авиона у близини Аеродрома "Биково" код Суботице.
Како сазнају медији, мањи авион модел "Пајпер" пао је око два километара од Биковацког аеродрома гдје је требало да слети.
Хроника
Прве фотографије са мјеста несреће: Удар о тло био кобан по члана посаде
Код копилота З. С. (30) одмах послије покушаја реанимације констатована смрт, док је пилот К. Ф. (24) превезен у болницу у Суботици, пише Телеграф.
Хроника
Трагедија у Србији: Пао авион, има мртвих
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму