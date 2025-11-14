Logo
Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

Извор:

Агенције

14.11.2025

20:00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице
Фото: Телеграф.рс

Једна особа је погинула, а једна повријеђена у паду спортског авиона у близини Аеродрома "Биково" код Суботице.

Како сазнају медији, мањи авион модел "Пајпер" пао је око два километара од Биковацког аеродрома гдје је требало да слети.

Пао авион код Суботице

Хроника

Прве фотографије са мјеста несреће: Удар о тло био кобан по члана посаде

Код копилота З. С. (30) одмах послије покушаја реанимације констатована смрт, док је пилот К. Ф. (24) превезен у болницу у Суботици, пише Телеграф.

Најновија вијест

Хроника

Трагедија у Србији: Пао авион, има мртвих

