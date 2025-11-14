Трагедија у Србији: Пао авион, има мртвих

Извор:
Спортска летјелица типа Пајпер пала је прије сат времена у близини аеродрома Биково код Суботице, пишу српски медији.
"У близини аеродрома Биково код суботу пала је спортска летелица типа Пајпер. Према незваничним сазнањима, у авиону су била два члана посаде – један је на мјесту страдао, док је други задобио повреде и хитно је пребачен у болницу", пишу Суботичке.
За сада није познат узрок пада летјелице, а на лицу мјеста налазе се припадници полиције, ватрогасно-спасилачке јединице и хитна помоћ.
Увиђај је у току, а надлежне службе обезбеђују терен и прикупљају прве информације о околностима несреће.
