Полицајац осумњичен да је претукао супругу предат Тужилаштву

Извор:

Агенције

14.11.2025

16:49

Коментари:

0
Полицајац осумњичен да је претукао супругу предат Тужилаштву
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеник Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево који је осумњичен да је претукао супругу, предат је у надлежност Кантоналног тужилаштва.

Осумњичени за кривично дјело насиље у породици ће биће задржан 24 часа и у том законском року поступајући тужилац одлучиће о евентуалном приједлогу за притвор, саопштено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.

Полиција ФБиХ

Хроника

Познат идентитет полицајца који је претукао супругу

Будући да је ријеч о предмету у којем се приоритетно штити жртва, Тужилаштво не може дати више информација.

Федерални медији пренијели су да је жена пријавила Полицијској управи Нови Град да ју је претукао супруг.

