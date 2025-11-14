Полицајац осумњичен да је претукао супругу предат Тужилаштву

Извор:
Полицијски службеник Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево који је осумњичен да је претукао супругу, предат је у надлежност Кантоналног тужилаштва.
Осумњичени за кривично дјело насиље у породици ће биће задржан 24 часа и у том законском року поступајући тужилац одлучиће о евентуалном приједлогу за притвор, саопштено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.
Познат идентитет полицајца који је претукао супругу
Будући да је ријеч о предмету у којем се приоритетно штити жртва, Тужилаштво не може дати више информација.
Федерални медији пренијели су да је жена пријавила Полицијској управи Нови Град да ју је претукао супруг.
