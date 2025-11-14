Logo
Несрећа на градилишту: Радник задобио повреде опасне по живот

Радио Сарајево

14.11.2025

14:06

Несрећа на градилишту: Радник задобио повреде опасне по живот

У стравичној несрећи је повријеђен радник у понедјељак, 10. новембра, на градилишту у јужном дијелу Мостара, потврђено је за портал "Радиосарајево.ба".

Ову информацију је потврдио Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

Свијет

Путницу (80) заборавили на острву током крстарења: Дан касније пронађена мртва

"Радник (1997) је задобио тешке тјелесне повреде на градилишту тунела Варда", открила је Илијана Милош, портпарол Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

Додала је да су полицијски службеници обавили увиђај, а на терену су такође били инспектори заштите на раду због утврђивања околности несреће.

Додик - интервју атв

Република Српска

Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај

Из СБК Мостар су рекли да се ради о особи иницијала Н.Р, те да је задобила повреде опасне по живот.

несрећа

