Несрећа на градилишту: Радник задобио повреде опасне по живот

Извор:
Радио Сарајево
14.11.2025
14:06
Коментари:0
У стравичној несрећи је повријеђен радник у понедјељак, 10. новембра, на градилишту у јужном дијелу Мостара, потврђено је за портал "Радиосарајево.ба".
Ову информацију је потврдио Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
Свијет
Путницу (80) заборавили на острву током крстарења: Дан касније пронађена мртва
"Радник (1997) је задобио тешке тјелесне повреде на градилишту тунела Варда", открила је Илијана Милош, портпарол Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
Додала је да су полицијски службеници обавили увиђај, а на терену су такође били инспектори заштите на раду због утврђивања околности несреће.
Република Српска
Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај
Из СБК Мостар су рекли да се ради о особи иницијала Н.Р, те да је задобила повреде опасне по живот.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму