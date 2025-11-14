Ове уређаје обавезно искључите када излазите из куће

Извор:
14.11.2025
Уређаји који раде без надзора могу лако представљати опасност од пожара у домаћинству. Три таква најбоље је искључити из струје.
Можда на брзину укључите машину за сушење веша или скувате кафу на апарату прије него што кренете на посао?
Практично јесте, али је у исто вријеме и ризично. Неки кућни уређаји важе за озбиљан извор пожара ако раде без надзора. Према Институту за превенцију и истраживање штета (ИФС), више од половине пожара у домаћинствима настаје због електричних уређаја. Најризичнији су они који производе топлоту или раде с водом.
Ове уређаје никада не би требало да остављате без надзора.
Чак и када кафемат искључите, гријач задржава топлоту. У комбинацији са влажном утичницом или оштећеним каблом може доћи до кратког споја. Зато – извуците утикач прије него што пођете.
Влакна у филтеру или запушени вентилациони канали могу лако да се запале. Према потрошачким савјетовалиштима, то је чест узрок пожара. Користити машину за сушење веша само док сте код куће и редовно је чистите.
Према ватрогасцима, укључена пегла спада међу најчешће узрочнике пожара. Ни модерни модели са аутоматским искључивињем нису замјена за ручно гашење. Извуците утикач – сигурности никад доста.
Користите продужне каблове са прекидачем, како бисте могли да искључите више уређаја одједном.
Редовно провјеравајте каблове и утичнице да ли имају оштећења.
Не остављајте уређаје који производе топлоту или раде с водом без надзора.
Ове мале мјере предострожности не само да штите ваш дом, већ помажу и да уштедите струју. Тако живите безбједније и одрживије.
