Ове уређаје обавезно искључите када излазите из куће

Извор:

Жена Блиц

14.11.2025

13:42

Фото: Pixabay

Уређаји који раде без надзора могу лако представљати опасност од пожара у домаћинству. Три таква најбоље је искључити из струје.

Можда на брзину укључите машину за сушење веша или скувате кафу на апарату прије него што кренете на посао?

Практично јесте, али је у исто вријеме и ризично. Неки кућни уређаји важе за озбиљан извор пожара ако раде без надзора. Према Институту за превенцију и истраживање штета (ИФС), више од половине пожара у домаћинствима настаје због електричних уређаја. Најризичнији су они који производе топлоту или раде с водом.

Ове уређаје никада не би требало да остављате без надзора.

Кафемат - опасност од кратког споја због заостале топлоте

Чак и када кафемат искључите, гријач задржава топлоту. У комбинацији са влажном утичницом или оштећеним каблом може доћи до кратког споја. Зато – извуците утикач прије него што пођете.

Машина за сушење веша - опасност од запаљења због влакана

Влакна у филтеру или запушени вентилациони канали могу лако да се запале. Према потрошачким савјетовалиштима, то је чест узрок пожара. Користити машину за сушење веша само док сте код куће и редовно је чистите.

Пегла - чест узрок пожара

Према ватрогасцима, укљу­чена пегла спада међу најчешће узрочнике пожара. Ни модерни модели са аутоматским искључивињем нису замјена за ручно гашење. Извуците утикач – сигурности никад доста.

Како да обезбедите већу сигурност у дому

Користите продужне каблове са прекидачем, како бисте могли да искључите више уређаја одједном.

Редовно провјеравајте каблове и утичнице да ли имају оштећења.

Не остављајте уређаје који производе топлоту или раде с водом без надзора.

Ове мале мјере предострожности не само да штите ваш дом, већ помажу и да уштедите струју. Тако живите безбједније и одрживије.

