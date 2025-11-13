Logo
Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

13.11.2025

12:34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

Божићни пост почиње у четвртак 28. новембра и трајаће све до Бадњег дана, 6. јануара 2023. године. Тих 40 дана сваки вјерник треба да искористи за прочишћење и тијела и душе.

У току цијелог овога поста не једемо месо, бијели мрс и јаја. Уље и вино су дозвољени свим данима осим среде и петка који се посте „на води“.

Риба се једе сваке суботе и недјеље као и на Ваведење Пресвете Богородице, чак и ако празник падне у среду или петак. Посљедња недјеља Божићног поста пости се строжије, без употребе рибе, а по могућности „на води“.

На Бадњи дан се не употребљава ни уље ни вино, већ се обавезно пости „на води“.

Пост не значи да се само уздржавамо од мрсне хране, већ прије свега од лоших мисли, жеља и дјела.

Сам Син Божији постио је 40 дана и ноћи прије почетка своје бесједе о доласку Царства Небеског.

Пост за себе, насамо, не служи онима који желе да јавним постом стекну људску славу.

Према правилима поста и по ријечима Светог Јована Златоустог, тјелесни пост не треба користити ако није повезан са постом духовним.

Милош Биковић-10092025

Сцена

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

"Немојте ми рећи: "Толико сам дана постио, нисам јео ово или оно, нисам пио вино, ишао сам у грубој одјећи. Реците нам да ли сте од љуте особе постали тихи, од жестоке постали њежни. Ако си у себи пун злобе, зашто си мучио своје тијело", речи Јована Златоустог преносе се у црквеним књигама.

У Светом писму је записано "воли ближњега свога као самога себе", што значи да је човјек човјеку брат и да треба да будемо толерантни, да поштујемо и помажемо другима, а то можемо само ако нисмо љути и себични.

"Не треба да мучимо тијело постом ако ћемо да се љутимо, ако ћемо да се свађамо и да желимо зло ближњем. У посту се треба покајати, исповедити, размислити, олакшати душу и очистити се. Треба праштати и поступати чиста срца", каже свештеник Јова, пише Ало.

