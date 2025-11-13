Logo
Large banner

Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог

Извор:

Крстарица

13.11.2025

10:51

Коментари:

0
Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог

Свети Василије Острошки није само заштитник, он је утјеха, снага и свјетлост за све који корачају кроз таму.

Вјерници већ вијековима доносе вунене чарапе у манастир Острог. Ово је прича о чуду, симболици и народном вјеровању које траје до данас.

Свети Василије Острошки, православни светитељ који се слави 12. маја, важи за чудотворца чије мошти се налазе у манастиру Острог. Вјерници свих вјера вјерују да управо на његов дан могу доживјети чудесна исцјељења, ако му се завјетују и поштују свете обичаје, преноси Лепа&Срећна.

Затвор

Хроника

Спријечено бјекство из затвора: Робијаши копали зид

Када се име Светог Василија Острошког изговори, многи одмах помисле на наду, вјеру и чудо. Његов дан, 12. мај, не сматра се само црквеним празником, већ и даном када су небеске силе најближе људима.

Мошти овог великог свеца почивају у бјелини стијена манастира Острог, у Црној Гори, мјеста које сваке године посјећују хиљаде вјерника, без обзира на вјеру, поријекло и године.

Шта треба понијети на Острог

Вјерници који се одлуче на овај свети пут, са собом носе дарове – уље, тамјан, памук и оно што је најпосебније – бијеле вунене чарапе. Све то остаје преко ноћи крај моштију светитеља, јер се Те вунене чарапе имају и једну дубљу симболику.

Према старом предању, Свети Василије сваке ноћи устаје из ковчега и шета по стијенама Острога. Многи свештеници кроз вијекове свједочили су о необичном призору, вунене чарапе које су претходне вечери биле цијеле, ујутру буду поцијепане.

Зато вјерници остављају бијеле чарапе, вјерујући да ће светац управо њих обући у ноћним молитвеним шетњама.

Острог походе и бројни љубавни парови и то све због једног вјеровања. Легенда каже да ће пар који кроз манастирску капију прође заједно, држећи се за руке, остати заједно заувијек, да ће им веза бити јака и плодоносна. Зато немојте да се изненадите уколико видите двоје заљубљених, најчешће будуће младенце, који се држе за руке како мирно чекају свој ред да кроче на тло манастира Острог. На тај начин вјерују да ће им свети Василије Острошки обезбједити дуговјечан и срећан брак.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто тражи да се обустави финансирање Кијева због корупције

Свети Василије Острошки није само заштитник, он је утјеха, снага и свјетлост за све који корачају кроз таму. А они који су вјеровали и кренули често се враћају другачији. И свједочанства о чудесним исцјељењима и даље живе – од уста до уста, од срца до срца, преноси Крстарица.

Подијели:

Таг:

Ostrog

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Адвокати траже покретање стечаја РиТЕ Угљевик

Економија

Адвокати траже покретање стечаја РиТЕ Угљевик

1 ч

3
Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

Србија

Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто тражи да се обустави финансирање Кијева због корупције

2 ч

0
Novac Evri Valuta

Регион

У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

2 ч

0

Више из рубрике

Влага прозор стакло

Савјети

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

4 ч

0
Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

Савјети

Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

15 ч

0
Имате буђ у стану? Ових 6 биљака чисти ваздух и смањује влагу

Савјети

Имате буђ у стану? Ових 6 биљака чисти ваздух и смањује влагу

21 ч

0
Знојење и њега коже: Шта радити након теретане

Савјети

Знојење и њега коже: Шта радити након теретане

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Технолошки гигант под истрагом

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner