Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог

Извор:
Крстарица
13.11.2025
10:51
Свети Василије Острошки није само заштитник, он је утјеха, снага и свјетлост за све који корачају кроз таму.
Вјерници већ вијековима доносе вунене чарапе у манастир Острог. Ово је прича о чуду, симболици и народном вјеровању које траје до данас.
Свети Василије Острошки, православни светитељ који се слави 12. маја, важи за чудотворца чије мошти се налазе у манастиру Острог. Вјерници свих вјера вјерују да управо на његов дан могу доживјети чудесна исцјељења, ако му се завјетују и поштују свете обичаје, преноси Лепа&Срећна.
Када се име Светог Василија Острошког изговори, многи одмах помисле на наду, вјеру и чудо. Његов дан, 12. мај, не сматра се само црквеним празником, већ и даном када су небеске силе најближе људима.
Мошти овог великог свеца почивају у бјелини стијена манастира Острог, у Црној Гори, мјеста које сваке године посјећују хиљаде вјерника, без обзира на вјеру, поријекло и године.
Вјерници који се одлуче на овај свети пут, са собом носе дарове – уље, тамјан, памук и оно што је најпосебније – бијеле вунене чарапе. Све то остаје преко ноћи крај моштију светитеља, јер се Те вунене чарапе имају и једну дубљу симболику.
Према старом предању, Свети Василије сваке ноћи устаје из ковчега и шета по стијенама Острога. Многи свештеници кроз вијекове свједочили су о необичном призору, вунене чарапе које су претходне вечери биле цијеле, ујутру буду поцијепане.
Зато вјерници остављају бијеле чарапе, вјерујући да ће светац управо њих обући у ноћним молитвеним шетњама.
Острог походе и бројни љубавни парови и то све због једног вјеровања. Легенда каже да ће пар који кроз манастирску капију прође заједно, држећи се за руке, остати заједно заувијек, да ће им веза бити јака и плодоносна. Зато немојте да се изненадите уколико видите двоје заљубљених, најчешће будуће младенце, који се држе за руке како мирно чекају свој ред да кроче на тло манастира Острог. На тај начин вјерују да ће им свети Василије Острошки обезбједити дуговјечан и срећан брак.
Свети Василије Острошки није само заштитник, он је утјеха, снага и свјетлост за све који корачају кроз таму. А они који су вјеровали и кренули често се враћају другачији. И свједочанства о чудесним исцјељењима и даље живе – од уста до уста, од срца до срца, преноси Крстарица.
