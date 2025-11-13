Logo
Large banner

Сијарто тражи да се обустави финансирање Кијева због корупције

Извор:

Sputnjik

13.11.2025

10:31

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Европска унија треба да престане да помаже Кијеву због корупције у Украјини, изјавио је министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто.

"Брисел је годинама финансирао украјинску државу новцем европских грађана. У међувремену, у Украјини цвјета корупција, и није изненађујуће што нико до сада није видио прецизан извјештај о трошењу средстава добијених од ЕУ", написао је он на друштвеним мрежама.

Министар спољних послова указао је на недавно објављене доказе о корупцији у ужем кругу Владимира Зеленског.

"А шта Брисел жели у међувремену? Да пошаље још више новца Украјини, предсједнику Зеленском, у чијем је најближем окружењу недавно откривена велика корупционашка мрежа... Вријеме је да се заустави ово лудило — морамо престати да шаљемо новац европских грађана у Украјину", додао је Сијарто.

ilu-novac-evri-280525

Регион

У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) и Специјализовано антикорупцијско тужилаштво (САП) објавили су о великој операцији под називом "Мидас" за откривање велике корупцијске шеме у енергетском сектору.

Према доступним информацијама, у корупцијске шеме у украјинском енергетском сектору били били су умјешани Служба безбједности Украјине (СБУ), тужилаштво, високи званичници и бизнисмени, укључујући Тимура Миндича, сувласника компаније "Квартал 95" и познатог као "новчаник" Владимира Зеленског, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Novac Evri Valuta

Регион

У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

2 ч

0
Сутра хитна сједница Дома народа ПС БиХ

БиХ

Сутра хитна сједница Дома народа ПС БиХ

2 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

ХОРОР Мајка сину (9) пререзала гркљан

2 ч

0
Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

Свијет

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

ХОРОР Мајка сину (9) пререзала гркљан

2 ч

0
Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

Свијет

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

2 ч

0
Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину

Свијет

Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину

2 ч

0
Руски ПВО системи оборили 130 украјинских дронова током ноћи

Свијет

Руски ПВО системи оборили 130 украјинских дронова током ноћи

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

12

34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner