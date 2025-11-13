Извор:
Европска унија треба да престане да помаже Кијеву због корупције у Украјини, изјавио је министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто.
"Брисел је годинама финансирао украјинску државу новцем европских грађана. У међувремену, у Украјини цвјета корупција, и није изненађујуће што нико до сада није видио прецизан извјештај о трошењу средстава добијених од ЕУ", написао је он на друштвеним мрежама.
Министар спољних послова указао је на недавно објављене доказе о корупцији у ужем кругу Владимира Зеленског.
"А шта Брисел жели у међувремену? Да пошаље још више новца Украјини, предсједнику Зеленском, у чијем је најближем окружењу недавно откривена велика корупционашка мрежа... Вријеме је да се заустави ово лудило — морамо престати да шаљемо новац европских грађана у Украјину", додао је Сијарто.
Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) и Специјализовано антикорупцијско тужилаштво (САП) објавили су о великој операцији под називом "Мидас" за откривање велике корупцијске шеме у енергетском сектору.
Према доступним информацијама, у корупцијске шеме у украјинском енергетском сектору били били су умјешани Служба безбједности Украјине (СБУ), тужилаштво, високи званичници и бизнисмени, укључујући Тимура Миндича, сувласника компаније "Квартал 95" и познатог као "новчаник" Владимира Зеленског, пише Спутњик.
