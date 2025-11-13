Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину

Извор:
Трагична несрећа која се догодила у раним јутарњим сатима у четвртак изазвала је тугу и шок у грчкој Лариси, када је 49-годишња власница пекаре трагично преминула док је радила.
Локални грчки медији преносе да је према првим информацијама, несрећна жена, под околностима које су још увијек нејасне, трагично преминула када јој се коса заплела у машину која мијеси тијесто.
Упркос тренутној мобилизацији запослених и интервенцији љекара Хитне помоћи који су брзо стигли на лице мјеста, жена је нажалост преминула.
Околности под којима се несрећа догодила истражују полицијски органи.
Увиђај је у току и њена смрт се за сада не третира као убиство, већ као несрећан случај.
Пекара у којој се трагедија догодила неће радити наредних дана.
