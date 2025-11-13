Logo
Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину

Телеграф

13.11.2025

09:47

Фото: Unsplash

Трагична несрећа која се догодила у раним јутарњим сатима у четвртак изазвала је тугу и шок у грчкој Лариси, када је 49-годишња власница пекаре трагично преминула док је радила.

Локални грчки медији преносе да је према првим информацијама, несрећна жена, под околностима које су још увијек нејасне, трагично преминула када јој се коса заплела у машину која мијеси тијесто.

Упркос тренутној мобилизацији запослених и интервенцији љекара Хитне помоћи који су брзо стигли на лице мјеста, жена је нажалост преминула.

Околности под којима се несрећа догодила истражују полицијски органи.

Увиђај је у току и њена смрт се за сада не третира као убиство, већ као несрећан случај.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

Пекара у којој се трагедија догодила неће радити наредних дана.

Пекара

poginula žena

