Руски ПВО системи оборили 130 украјинских дронова током ноћи

Извор:
РТ Балкан
13.11.2025
09:44
Коментари:0
Дежурне снаге руске противваздушне одбране током протекле ноћи обориле су изнад неколико руских региона укупно 130 украјинских беспилотних летјелица, међу њима и једну изнад територије Московског региона, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Током протекле ноћи, у периоду од 23 часа 12. новембра до 8 часова 13. новембра, дежурна средства ПВО пресрела су и уништила 130 украјинских беспилотних летјелица авионског типа", наводи се у саопштењу.
Како је прецизирано, по 32 дрона оборена су изнад Курске и Белгородске области, 20 изнад Вороњешке, а 17 над Црним морем.
Поред тога, седам беспилотних летјелица неутралисано је над Кримом, шест изнад Орловске области, пет изнад Краснодарског краја, четири над Тамбовском, три над Ростовском, и две над Брјанском облашћу.
"По један дрон уништен је изнад територије Тулске области и Московског региона", додали су у Министарству одбране.
Осим тога, руски војни ресор је извијестио да су дронови морнаричке пјешадије уништили украјински десант код Херсона.
"Извиђачки дронови јединица трупа за беспилотне системе 61. бригаде морнаричке пјешадије уочили су пловило са десантом у близини града Херсона. Након тога, посаде ФПВ-дронова 'ВТ-40' и 'КТ' погодиле су откривени циљ, као и мјесто евакуације противника", саопштило је министарство.
Према посљедњим подацима ресора, јединице групе трупа "Дњепар" побољшале су свој тактички положај и извеле ударе на три украјинске бригаде у областима Степногорска, Мале Токмачке и Новоандрејевке у Запорошкој области, као и код Никољског у Херсонској области.
Украјинска страна је, према саопштењу, изгубила до 60 војника, као и осам возила, самоходну хаубицу "богдан", пет станица за радио-електронску борбу, једну станицу за радио-електронско извиђање, двије радарске станице и четири складишта, пише РТ Балкан.
