Приведен пјевач Звезда Гранда: Откривени детаљи

Извор:

Курир

03.12.2025

19:07

Нермин Ханџић
Један од побједника “Звезда Гранда” Нермин Ханџић доживио је прије неколико дана непријатну ситуацију у Турској.

Иако Истанбул са Виолетом Миљковић и Драганом Ташковићем Ташкетом посјећује скоро једном мјесечно, до сада није имао никаквих проблема у граду који обожава.

Жикина династија

Култура

Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

Наиме, док је шетао улицом, Нермина је зауставила полиција, а он код себе није имао пасош.

Покушао је полицајцима да објасни, али је након разговора морао да крене до прве полицијске станице, гдје се неспоразум и ријешио.

“Завршио сам у полицијској станици у Инстанбулу. Стварно не знам шта да радим сада. Нисам понио свој нови пасош. Ставили су ме у возило и сада ме провјеравају” рекао је Нермин у видеу који је објавио на Инстаграму.

Након разговора превезен је службеним аутомобилом полиције у оближњу станицу, а након провјере овој непријатној ситуацији дошао је крај.

marko perkovic tompson

Регион

Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

“Тренутно ме воде у полицију. Нисам лагао да су ме одвезли у полицијску станицу због пасоша, али није никакав проблем, нашли смо рјешење. Не смијем превише да снимам да ме не би примијетили, ово је возило које ме је покупило. Да знате сви, носите своје пасоше са собом или сликајте, могу вам озбиљан проблем направити", рекао је.

