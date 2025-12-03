Дарко Лазић открио истину о заради на весељима: ''Камо среће да је то све моје''

03.12.2025
Пјевач Дарко Лазић је недавно гостовао у подкасту код Бокија 13 те је открио многе непознате детаље из свог приватног али и пословног живота.
Пјевач је гостујући код Бојана Јанковског говорио о почецима своје каријере па је открио и неке шокантне детаље из приватног живота који је по некима, помало и скандалозан.
Лазић се говорећи о послу дотакао и бакшиша, па је открио колико по вечери зараде и како га подјеле.
- То када се подијели на 15 пјевача и неколико музичара, дође на двије, три хиљаде евра. Међутим, то када се скупи на гомилу, буде 50, 60, 70 хиљаде евра признао је фолкер.
Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''
Људи када то гледају на снимцима, мисле: "Погледај како се он разбија од пара..." Камо среће да је то све моје... - наставио је Дарко.
Он је открио како се дели бакшиш на крају. Пјевач је признао да више тако често не ради свадбе као што је то раније.
''У мом случају се све дијели на равне части. Више не наступам на свадбама, као што сам раније. Одрадим понеку, али јако ријетко. Своју плату добијаш кроз бакшиш, па то само тако изгледа. То се ради да би се то видјело'', објаснио је Лазић.
Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже
''Кажем на примјер да коштам десет хиљада евра. Фиксно ми исплаћује тих мојих десет хиљада током прославе кроз бакшиш. То се зове гаранција'', објаснио је певјач у подкесту "Б-13".
