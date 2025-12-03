Logo
Large banner

Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит

03.12.2025

10:20

Коментари:

0
Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит
Фото: TikTok/@martystgoat/screenshot

Власници удомљеног мачка Мартија прије три дана подијелили су снимак његовог првог сусрета са снијегом, који је брзо постао виралан.

Кратки снимак приказује Мартија како одушевљено скакуће по снијегу који је пао на балкону, а притом оставља преслатке отиске својих шапица. Његов власник у опису видеа је написао: "Марти воли снијег више него ја."

@martystgoat marty loves it more than i do #fyp #catsoftiktok #kitten #snow #cat ♬ original sound - WildCraftedStudio

Марти са својим власницима живи у канадској покрајини Квебек. Његови власници су у другом видеу открили да је Марти пронађен на једном паркингу, гдје се скривао испод аута. У слободно вријеме воли да лови стопала својих власника и гледа хокеј, преноси Индеx.хр.

Снимак Мартијевог првог сусрета са снијегом скупила је чак 4,5 милиона прегледа и преко двије хиљаде коментара.

"Аwww, пресладак је", "Његови отисци шапица изгледају као нешто из Диснеyјевог филма", "Какав слаткиш", "Преслатке шапице", "Зашто су мачке тако слатке", само су неки од коментара.

Подијели:

Таг:

mačak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шпанија донијела историјске реформе: Кућни љубимци су сада чланови породице, не имовина

Занимљивости

Шпанија донијела историјске реформе: Кућни љубимци су сада чланови породице, не имовина

23 ч

0
Дејану (22) претукао познаник, шутирао је и газио по глави, послије јој дошао на кућни праг

Регион

Дејану (22) претукао познаник, шутирао је и газио по глави, послије јој дошао на кућни праг

4 седм

0
Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти

Србија

Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти

1 мј

0
Ветеринари упозорили: Љубимци пате јер их људи третирају као д‌јецу

Занимљивости

Ветеринари упозорили: Љубимци пате јер их људи третирају као д‌јецу

1 мј

0

Више из рубрике

"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

Занимљивости

"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

2 ч

0
Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

4 ч

0
Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

Занимљивости

Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ове знакове слиједи 9 незаборавних година живота

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

11

23

Огласио се Кремљ: То није тачно!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner