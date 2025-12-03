Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит

03.12.2025
10:20
Коментари:0
Власници удомљеног мачка Мартија прије три дана подијелили су снимак његовог првог сусрета са снијегом, који је брзо постао виралан.
Кратки снимак приказује Мартија како одушевљено скакуће по снијегу који је пао на балкону, а притом оставља преслатке отиске својих шапица. Његов власник у опису видеа је написао: "Марти воли снијег више него ја."
@martystgoat marty loves it more than i do #fyp #catsoftiktok #kitten #snow #cat ♬ original sound - WildCraftedStudio
Марти са својим власницима живи у канадској покрајини Квебек. Његови власници су у другом видеу открили да је Марти пронађен на једном паркингу, гдје се скривао испод аута. У слободно вријеме воли да лови стопала својих власника и гледа хокеј, преноси Индеx.хр.
Снимак Мартијевог првог сусрета са снијегом скупила је чак 4,5 милиона прегледа и преко двије хиљаде коментара.
"Аwww, пресладак је", "Његови отисци шапица изгледају као нешто из Диснеyјевог филма", "Какав слаткиш", "Преслатке шапице", "Зашто су мачке тако слатке", само су неки од коментара.
Занимљивости
23 ч0
Регион
4 седм0
Србија
1 мј0
Занимљивости
1 мј0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
12
08
12
02
11
45
11
43
11
23
Тренутно на програму