Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

03.12.2025

07:11

Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом
Фото: pexels/ Inge Wallumrød

Становница њемачке покрајине Баварска случајно је послала своју мачку у пакету. Животиња је преживјела, али је полиција морала да је спаси, објавио је Билд.

"Жена из Баварске је случајно послала своју мачку поштом. Мачка се непримјећено увукла у кутију и заспала. Не слутећи, жена је запечатила кутију и однијела је у пошту“, наводи се.

Пакет је достављен у пекару, гдје је једна од радница чула тихо мјаукање. Испоставило се да је познавала власницу мачке и одмах ју је обавијестила.

Киша метеора

Свијет

Жена преживјела удар метеора старог 4.5 милијарди година

Међутим, пакет у коме се налазила мачка отворен је тек након што је полиција стигла на лице мјеста, јер Њемачка штити приватност преписке и поштанских пошиљака.

Животиња је наводно пронађена жива и здрава. Мачка је враћена власници, а против ње није поднета кривична пријава за злостављање животиња због недостатка зле намјере.

Билд не извјештава колико је дана мачка провела у пакету.

