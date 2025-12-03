Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

03.12.2025
07:11
Коментари:0
Становница њемачке покрајине Баварска случајно је послала своју мачку у пакету. Животиња је преживјела, али је полиција морала да је спаси, објавио је Билд.
"Жена из Баварске је случајно послала своју мачку поштом. Мачка се непримјећено увукла у кутију и заспала. Не слутећи, жена је запечатила кутију и однијела је у пошту“, наводи се.
Пакет је достављен у пекару, гдје је једна од радница чула тихо мјаукање. Испоставило се да је познавала власницу мачке и одмах ју је обавијестила.
Свијет
Жена преживјела удар метеора старог 4.5 милијарди година
Међутим, пакет у коме се налазила мачка отворен је тек након што је полиција стигла на лице мјеста, јер Њемачка штити приватност преписке и поштанских пошиљака.
Животиња је наводно пронађена жива и здрава. Мачка је враћена власници, а против ње није поднета кривична пријава за злостављање животиња због недостатка зле намјере.
Билд не извјештава колико је дана мачка провела у пакету.
Занимљивости
6 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Ауто-мото
7 ч0
Економија
13 ч3
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
08
12
02
11
45
11
43
11
23
Тренутно на програму