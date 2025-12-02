Стиже посљедњи пун Мјесец у овој години: Ево шта доноси сваком знаку

Извор:
Жена Блиц
02.12.2025
18:51
Коментари:0
Посљедњи пун Мјесец у години је снажна астролошка прекретница, која сумира резултате и пружа коначне смјернице прије почетка новог циклуса.
Током овог периода, лунарна енергија има посебно јак утицај на наше емоције и подсвијест – изнијеће на површину све скривене проблеме и убрзати важне животне процесе. Астролог Јулија Гикис открива да ће четири знака највише осјетити овај феномен, познат и као Хладни Мјесец.
Пун Месец је опасно вријеме за оне који су немирни. Енергични људи такође ће патити, јер њихова енергија не зна за границе. На удару су и сви који желе да своје идеје одмах спроведу у дјело. Када Мјесец 5. децембра пређе у сазвежђе Близанаца, пажња ће свима попустити, а реакције неће увијек бити адекватне. Због тога све велике куповине треба обављати са опрезом. Такође, постоји велика вјероватноћа да ћете налетјети на преваранте.
Све у свему, период високог ризика, каже астролог Јулија Гикис. Пун Мјесец је опасно вријеме и за сукобе и обрачуне. Прије него што подијелите неке вијести, размислите како би оне могле утицати на нечији живот. Одложите све обрачуне или свађе, чак и ако су конструктивне.
Петог децембра, Месец пада под утицај звијезде Алдебаран. Она је света, али је и уско повезана са манифестацијом зла, симболизујући грубост, бијес, опасност. Прекомјерно испољавање емоција неће проћи без посљедица. Сви ће бити погођени, а посебно Близанци, Стријелчеви, Рибе и Дјевице, наводи угледни стручњак за астрологију.
Пазите са ријечима. "Ријеч није врабац; кад једном излети, не можеш је ухватити". То није само пословица, већ директно упутство за оне који мисле да могу поново да почну послије увреда. Такође, сачекајте повољније вријеме да завршите папирологију. Ако сте већ у процесу, пун Мјесец га може убрзати.
Ако током овог периода помислите да вам је плата прениска, немојте журити са акцијом. Одложите разговор са шефом за повољније вријеме. Пратите како се храните и анализирајте све проблеме са варењем које евентуално имате.
Пун Мјесец ће бити катализатор - бићете у квадрату са Близанцима. Шта то значи? Прво, недостатак концентрације. Друго, повећава се причљивост. Треће, ваша енергија не познаје границе и чини се да можете да се носите са било којим задатком. Али, то може бити варљиво, зато размислите прије него што почнете да дјелујете.
Не стварајте проблеме у својој глави. Да бисте одвукли пажњу од опсесивних мисли, узмите неку лијепу, ведру књигу, идите у кревет прије 22х, одржавајте рутину и прошетајте на свјежем ваздуху. Ваше унутрашње стање вас не води увијек у правом смјеру. Током пуног Мјесеца можете помијешати осјећања са стварношћу.
Жељећете да будете љубазни према свима. Но, то неће увијек бити случај, па ако неко не цијени ваше поступке, немојте га кривити. Осим ако вас не замоле за савјет, не мијешајте се у туђе проблеме. Можете понудити помоћ, али на другој особи је да одлучи да ли ће је прихватити. На пољу пријатељстава могу искрснути разне ситуације. Пун Мјесец није најбоље вријеме за прекинете везу, да се увредите или изразите незадовољство.
Ако сте размишљали о покретању посла, одложите то за повољнији период. Ваши нови подухвати ће вјероватно бити неуспјешни, али ако се посао ближи завршетку ускоро ће почети да доноси приход, јер ће пун Мјесец довести до убрзавања ствари и процеса. Ипак, не журите, јер ћете створити непотребне проблеме. На послу све иде као и обично – не журите и не пожурујте друге, и бићете задовољни резултатима.
Размишљаћете о животу: неки о прошлим грешкама, други о свијетлој будућности. Најбоље је да правилно процјените своја искуства и поново се фокусирате на оно што долази. Сада можете усмено или писмено изразити све жалбе које сте имали на начин на који се ваш живот одвија. Било какве грешке које сте направили могу вам се учинити болнијим током овог периода, зато не дозволите да се емоције умијешају у вашу анализу.
Пун Мјесец је добро вријеме за финализацију пројеката и решавање хитних питања. Ако сте имали дугогодишњи финансијски проблем, зашто га сада не бисте ријешили? Породични буџети, кредити, порези, дугови – овај период вам омогућава да разумно анализирате та питања и пронађете најефикаснији начин да их средите.
Пун Мјесец ће утицати на ваше односе, договоре и друштвени статус. Можда ћете осјећати као да све знате најбоље и да је ваше искуство довољно за доношење одлука. То није сасвим тачно. Овај период ће истаћи важност усклађености са другима. Људи око вас нису ту само да би штиклирали кућицу, већ да би се консултовали, комуницирали и међусобно се помагали. Ако вам се партнер обрати са жалбом, саслушајте га. Слушање ће бити од пресудног значаја.
Пун Мјесец може да поремети вашу уобичајену рутину и да стави радни ритам на чекање. Ако сте напорно радили, мораћете да направите паузу. Зашто? Зато што ће пун Мјесец покушати да успостави рутину која ће вам помоћи да се осјећате здраво. Посјете љекару и тестови очекују оне који се нису бринули о себи неко вријеме. И ваши кућни љубимци ће реаговати – посматрајте како се понашају и обратите пажњу на њихово здравље.
Забавне авантуре неће довести ни до чега доброг. Ово се односи на оне које планирају одмор у децембру. Немојте да мислите да ће ваши поступци проћи некажњено. На примјер, превише конзумирања алкохола може имати посљедице. Вјерност је важна у љубави, а умјереност у пићу. Многи ће осјетити недостатак пажње од својих вољених. Са свима разговорајте од срца, током овог периода можете много тога научити.
Колико времена проводите код куће? Да ли често зовете родитеље и разговарате о битним стварима? Пун Мјесец би вас могао подстаћи на то. Током овог периода, ваш дом ће открити своје слабе тачке: гдје нешто треба поправити, а гдје је вријеме за радикалну промјену. Није добар моменат за почетак реновирања, нити за неке веће куповине. Ваше добре идеје се можда неће поклапати са финансијским могућностима.
