Ових пет ствари нећете видјети у сновима, а ево и зашто

Постоји пет ствари које готово никада не сањамо — погледајте шта нам ум не дозвољава да урадимо када сањамо.
Већина људи сања, али постоје ствари које мозак не „прави“ у сновима — иако су дио свакодневног живота.
Стручњаци кажу да током сањања наш ум функционише на флуиднији, емотивнији и асоцијативнији начин. Погледајте шта нам ум не дозвољава да урадимо када сањамо.
Наша подсвијест је чудесна — допушта летове, чудне трансформације, бизарне приче. Ипак, мозак има своја правила. Студије показују да чак и кад су вам у будном животу присутне свакодневне ствари — мобилни телефон, књиге, рачунање — врло је мало вјероватно да ћете их видјети у сну.
Главни кривци су неуролошки: дијелови мозга који обрађују језик, прецизне визуелне детаље или логику — успорени су или ''угаснути“ током фазе сна (РЕМ), па све што захтјева читање, бројеве или стабилну перцепцију — нестаје.
1. Мобилни телефон и савремене справе
Иако проводимо сате дневно на телефону, он се јавља у свега 2–4 % снова. Вјерује се да су снови еволуирали да помажу у преживљавању — фокусирајући се на опасности и емоције, не на екране.
2. Читање текста или гледање натписа
Ако покушате да у сну прочитате књигу, сат или билборд — ријечи се често мијењају, постају нејасне или тотално бесмислене. То је зато што су центри који обрађују језик и визуелну читљивост слабије активни док сањате.
3. Бројеви и рачунање
Телефон, сат, цијена, број — све што захтијева прецизно бројање готово је немогуће јасно видјети. Умјесто тога, бројеви се искривљују или нестају.
4. Мириси и укуси
Можда сањате храну — али врло ријетко ћете стварно „осјетити“ њен мирис или укус у сну. Већина људи који сањају не пријављује мирисне или укусне сензације.
Вјерује се да центри за мирис и укус немају јаку везу са визуелним и емоционалним дијеловима сна.
5. Реалистичан одраз у огледалу/своје лице
Можете видјети огледало — али ријетко онако како у стварности изгледате. Лице може бити деформисано, измијењено, чак потпуно стран.
То значи да снови не дају стабилан, „фотографски“ приказ вашег лица — рефлексије у огледалу су готово увек нестабилне или сабласне.
Снови нису копија реалности — нису створени да репродукују сваки детаљ из будног живота.
Снови служе другој сврси: емоционалној обради, сјећањима, имагинацији — не понављању дана.
Када се у сну појави нешто из реалности — често је искривљено, симболично, или – тотално нестабилно.
Ако вас занима да боље разумијете своје снове, ово може бити користан филтер:
Ако сте сањали да користите телефон, да читате, или гледате цифре - вјероватно је да је тај детаљ само ваше будно сјећање које рикверцира, а није „прави“ сан.
Сљедећи пут када сањате храну — примијетите да ли ''окус“ постоји: највјероватније не.
Ако сањате себе у огледалу, и лице дјелује чудно — добро је знати да је то стандард у сновима, а не знак да сте чудни у реалности.
На овај начин, снови постају њежнији према мистериозности — а ви добијате креативну дистанцу за размишљање, без потребе да све узимате буквално.
Вјерујемо да нас управо упознавање ових граница — разумијевање да неке ствари не можемо сањати — ослобађа од беспотребних интерпретација. И нуди нам више мира да прихватимо снове као сензације, а не тест реалности који нам преплави мозак када сањамо, преноси Крстарица.
